X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিপিএলের দায়িত্বে আইএমজি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৮আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৮
বিপিএলের দায়িত্বে আইএমজি

আগেই শোনা গিয়েছিল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিংয়ের মান উন্নয়নে আইএমজির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। অবশেষে বিপিএল আয়োজনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আগ্রহী ৫ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাদেরকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। তিন বছরের জন্য আইএমজির সঙ্গে চুক্তি করেছে বিসিবি। সোমবার সিলেটে বোর্ডের সভায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 

সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসে বিসিবি সহ-সভাপতি নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেছেন, ‘বিপিএলের স্পোর্টস মার্কেটিং কনসালটেন্ট ফার্ম হিসেবে আইএমজিকে ঠিক করা হয়েছে। আইএমজি অন্যতম সেরা মার্কেটিং ফার্ম। আমরা জানি বিপিএলের কী অবস্থা এখন। বিপিএলের মান পুনরুত্থানের যে অনেকগুলো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে এটি অন্যতম। আমরা আশা করছি, বিপিএল আয়োজনে আইএমজি খুব ভালো ভূমিকা রাখতে পারবে।’

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
বিপিএল ২০২৫
সম্পর্কিত
স্পট ফিক্সিং: যে ব্যাখ্যা দিলো ঢাকা ক্যাপিটালস 
৪৬ কোটি টাকার হিসাব নিয়ে বসতে যাচ্ছে বিসিবি-চিটাগং কিংস
বিপিএলের ব্র্যান্ডিংয়ে আগ্রহী আইপিএল-পিএসএল অভিজ্ঞ পাঁচ প্রতিষ্ঠান!
সর্বশেষ খবর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও একদিন বাড়লো ১৪৪ ধারা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও একদিন বাড়লো ১৪৪ ধারা
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
কলেজছাত্রকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়, ছাত্রদল নেতাসহ দুজন গ্রেফতার
কলেজছাত্রকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়, ছাত্রদল নেতাসহ দুজন গ্রেফতার
মধ্যপাড়া পাথরখনিতে চার দিন পর উৎপাদন শুরু
মধ্যপাড়া পাথরখনিতে চার দিন পর উৎপাদন শুরু
সর্বাধিক পঠিত
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
প্রশাসনে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি ও পদায়ন আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media