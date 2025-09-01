সিরিজ জিতে এশিয়া কাপের প্রস্তুতি সারলো বাংলাদেশ  

এশিয়া কাপের আগে ভালো প্রস্তুতি নিতে চেয়েছিল বাংলাদেশ। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে দাপটের সঙ্গে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে সেই প্রত্যাশা স্বাগতিকরা পূরণও করেছে। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ডাচদের হারিয়েছে ৯ উইকেটে। তাতে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ (২-০) নিশ্চিত করেছে লিটন দাসের দল। অধিনায়ক লিটনের অধীনে এটি বাংলাদেশের চতুর্থ সিরিজ জয়। সার্বিকভাবে টানা জিতেছে তৃতীয় সিরিজ।
বড় টুর্নামেন্টের আগে ছন্দ ফিরে পাওয়ার এটা ছিল মোক্ষম মঞ্চ। ১০৪ রানের মামুলি লক্ষ্যে দুই স্বাগতিক ওপেনার দেখে শুনে সূচনা করেছিলেন। ৪০ রানের জুটি গড়েন তারা। পারভেজ হোসেন ইমন অবশ্য পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে বাইরের ডেলিভারি খেলতে গিয়ে কাটা পড়েন ২৩ রানে। তার পর স্ট্রাইক রোটেট করে খেলতে থাকেন লিটন দাস ও আরেক ওপেনার তানজিদ তামিম। এই সময়ে তামিমের ক্যাচ ছেড়েছেন ম্যাক্স ও’ডাউড। এছাড়া দুই ব্যাটারের সামনে পাত্তাই পায়নি ডাচ বোলিং। তাদের অবিচ্ছিন্ন ৬৪ রানের জুটিতে বাংলাদেশ ১৩.১ ওভারে ৯ উইকেটের জয় নিশ্চিত করেছে।
লিটনের সঙ্গে জুটি গড়ার পথে তানজিদ ৩৯ বলে ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ ফিফটির দেখা পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ৫৪ রানে অপরাজিত থেকেছেন তিনি। তানজিদের ৪০ বলের ইনিংসে ছিল ৪টি চার ও ২টি ছয়। অধিনায়ক লিটন ১৮ বলে ১৮ রানে অপরাজিত থেকেছেন। তাতে ছিল দুটি চারের মার।
সফরকারীদের মধ্যে আরিয়ান দত্তই বল হাতে কিছুটা চাপ তৈরি করতে পেরেছিলেন। কোনও উইকেট না পেলেও ৪ ওভারের কোটায় রান দেন ১৪। কাইল ক্লেইন ২.১ ওভার বল করে ২০ রানে নেন একটি উইকেট।
সিলেটে শুরুতে এদিনও নেদারল্যান্ডসকে টস জিতে ব্যাটিংয়ে পাঠায় বাংলাদেশ। তার পর দুর্দান্ত বোলিংয়ে সফরকারীদের ১০৩ রানে থামিয়েছে তারা। পুরোটা সময় সফরকারীদের অস্বস্তিতে রেখেছে বাংলাদেশের বোলিং। ৮১ রানে নবম উইকেট হারানো ডাচদের একশ রানের আগেই গুটিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। সেখান থেকে লেজের দিকে দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে দলকে একশ পার করান আরিয়ান দত্ত। ২৪ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় ৩০ রানে আউট হন তিনি। ১৭.৩ ওভারে আরিয়ানকে থামান মেহেদী হাসান। তার বিদায়েই শেষ হয় নেদারল্যান্ডসের ইনিংস।
আরিয়ান দত্তের ইনিংসটাই ছিল সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৪ রান করেন ওপেনার বিক্রমজিৎ সিং। তাছাড়া বাকিরা বাংলাদেশের বোলিংয়ে দাঁড়াতেই পারেননি। ২১ রানে ৩ উইকেট নেন নাসুম আহমেদ। ম্যাচসেরাও তিনি। ১৮ রানে দুটি নেন মোস্তাফিজুর রহমান। ২২ রানে দুটি নেন তাসকিন আহমেদও। একটি করে নিয়েছেন মেহেদী হাসান ও তানজিম হাসান সাকিব।