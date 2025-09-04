X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
ধর্ষণের অভিযোগ থেকে মুক্ত হায়দার আলী

স্পোর্টস ডেস্ক
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:০৮আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:০৮
হায়দার আলী।

পাকিস্তানি ব্যাটার হায়দার আলীকে ধর্ষণ মামলায় নির্দোষ ঘোষণা করেছে গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ। অভিযোগ প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়ায় মামলাটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। 

একজন ব্রিটিশ-পাকিস্তানি তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে হায়দার তদন্তের মুখোমুখি হন। তরুণী অভিযোগ করেছিলেন, গত ২৩ জুলাই ২০২৫ ম্যানচেস্টারের একটি হোটেলে হায়দার তাকে ধর্ষণ করেন। এরপর ১ আগস্ট তারা আবার অ্যাশফোর্ডে দেখা করেন। চার দিন পর, অর্থাৎ প্রথম সাক্ষাতের প্রায় দুই সপ্তাহ পরে তরুণী অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিশ ৪ আগস্ট অভিযোগ পাওয়ার পরপরই ২৪ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারকে গ্রেপ্তার করে। তবে তদন্ত শেষে পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ফলে হায়দারের এখন যুক্তরাজ্য ছাড়তে কোনও বাধা নেই।  এখন তিনি মুক্ত। ইতিমধ্যে পুলিশ স্টেশন থেকে নিজের পাসপোর্ট সংগ্রহ করেছেন এবং যেকোনও সময় যুক্তরাজ্য ত্যাগ করতে পারবেন।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে হায়দার ধর্ষণের অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ওই তরুণী তার পরিচিত এবং বন্ধু ছিলেন। অভিযোগ শুনে তিনি বিস্মিত হয়েছেন।

পাকিস্তানি ক্রিকেটার হায়দার জাতীয় দলের হয়ে ২টি ওয়ানডে ও ৩৫টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। এছাড়া ২০২২-২৩ বিপিএলে সিলেট স্ট্রাইকার্সের হয়ে একটি ম্যাচও খেলেছেন তিনি। গত বিপিএলে অবশ্য চিটাগং কিংসের হয়ে খেলেছেন ১২টি ম্যাচ।

বিষয়:
পাকিস্তান ক্রিকেট
অবশেষে নেইমারকে বাদ দেওয়ার ‘আসল কারণ’ জানালেন ব্রাজিল কোচ 
পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৬৯২
ক্ষমতার পালাবদলের জন্য জুলাই বিপ্লব হয়নি: জামায়াত
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
পদোন্নতি পাওয়া ডিসিদের তুলে আনা হবে: জনপ্রশাসন সচিব
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
লতিফ সিদ্দিকীর জামিন আবেদন প্রত্যাহার
