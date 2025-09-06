বিসিবি নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ হোসেন

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন আগামী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে হওয়ার কথা। সেই অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনও ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচনের প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য গঠন হয়েছে তিন সদস্যের কমিশন।
বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী মোহাম্মদ হোসেনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করা হয়েছে। বাকি দুই নির্বাচন কমিশনের সদস্য হলেন- অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক ও অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) প্রধান মো. সিবগাত উল্লাহ। অন্যজন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নির্বাহী পরিচালক (যুগ্ম সচিব)।
নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের নিয়মাবলী প্রণয়ন, তফসিল ঘোষণা, ভোটার তালিকা চূড়ান্তকরণ এবং সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবে।
এর আগে বিসিবির সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছিল ২০২১ সালের ৬ অক্টোবর। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ঠিক চার বছরের মাথায় পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।