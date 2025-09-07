মিশারার ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটিতে সিরিজ শ্রীলঙ্কার 

আগের ম্যাচে লঙ্কানদের রেকর্ড রানে গুটিয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। কিন্তু তৃতীয় ম্যাচে সমতার সুযোগ আর কাজে লাগাতে পারেনি স্বাগতিকরা। রবিবার হারারেতে কামিল মিশারার অপরাজিত ৭৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংসে ভর করে জিম্বাবুয়েকে ৮ উইকেটে হারিয়ে ২-১ ব্যবধানে তিন ম্যাচের সিরিজ নিশ্চিত করেছে শ্রীলঙ্কা। তারা ওয়ানডে সিরিজও ২-০ ব্যবধানে জিতেছিল।
টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে জিম্বাবুয়ে ১৯১-৮ রান তোলে। জবাবে শ্রীলঙ্কা ১৪ বল বাকি থাকতেই সহজে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।
মিশারা ও কুশল পেরেরা তৃতীয় উইকেটে ১১৭ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েন। আগের চারটি টি–টোয়েন্টিতে ৩৫ রান করা ২৪ বছর বয়সী মিশারা এবার নিজেকে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। ৪৩ বলে তিনটি ছক্কা ও ছয়টি চারের সাহায্যে ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেন তিনি। যা তার ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটি ও সর্বোচ্চ ইনিংস।
শ্রীলঙ্কার স্কোর যখন ৭.১ ওভারে ২ উইকেটে ৭৬ রান, তখনই মিশারা ও অভিজ্ঞ পেরেরা মিলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেন। মিশারার মতো দ্রুত রান তুলেছেন পেরেরা। ২৬ বলে অপরাজিত ৪৬ রান করেন তিনি, যার মধ্যে ছিল দুটি ছক্কা ও চারটি চার।
জিম্বাবুয়ে ইনিংসে উইকেটকিপার তাদিওয়ানাশে মারুমানি সর্বোচ্চ ৪৪ বলে ৫১ রান করেন। পরে দুশান হেমন্থর এক গুগলিতে মেন্ডিসের স্টাম্পিংয়ের শিকার হন তিনি। হেমন্থ আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নেন। তাদের মধ্যে ছিলেন শন উইলিয়ামস (২৩) ও স্বাগতিক দলের অধিনায়ক সিকান্দার রাজা (২৮)। সব মিলে হেমন্থ ৩৮ রানে নেন ৩ উইকেট। দুশমন্থ চামিরা ৩৩ রানে নেন দুটি।