আমাদের কোনও কিছু প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই: লিটন

মঙ্গলবার পর্দা উঠছে এশিয়া কাপের। উদ্বোধনী দিনে হয়ে গেলো ট্রফি উন্মোচন, ফটোসেশন। একই দিন ক্যাপ্টেন্স মিটের সংবাদ সম্মেলনেও হাজির হলেন অংশ নেওয়া ৮ দলের অধিনায়ক। বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক লিটন তো সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন, এবার টাইগারদের চোখ থাকবে ট্রফির দিকে।
এশিয়া কাপে বাংলাদেশ খেলবে ‘বি’ গ্রুপে। একই গ্রুপে রয়েছে হংকং, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। তিনটি গ্রুপ ম্যাচের মধ্যে অন্তত দুটি জিতলেই সুপার ফোরে জায়গা নিশ্চিত হবে টাইগারদের। এই গ্রুপের দুই দল হংকং-আফগানিস্তান আজ মাঠে নামছে।
তার আগে অধিনায়কদের সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেছেন, ‘আমরা সম্প্রতি তিনটি সিরিজ খেলেছি এবং সবগুলোতেই ভালো করেছি। দল হিসেবে আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। এশিয়া কাপে প্রতিটি দলই শক্তিশালী। এখানে জিততে হলে ভালো ক্রিকেট খেলতেই হবে। সেটাই আসল চ্যালেঞ্জ।’
অনেক বিশ্লেষকের মতে সুপার ফোরে পৌঁছানোর মতো ফেভারিট নয় বাংলাদেশ। হার্ষা ভোগলে ও আকাশ চোপড়ার মতো ধারাভাষ্যকাররা বাংলাদেশকে পেছনে ফেলে শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানকে এগিয়ে রেখেছেন। কিন্তু লিটনের ভাষ্য, ‘আমাদের কোনও কিছু প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। আমরা সাম্প্রতিক সময়ে ভালো পারফর্ম করেছি এবং প্রস্তুতিমূলক ক্যাম্পও ভালো হয়েছে। এখানে প্রতিটি দলই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং। আমরা চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।’
এশিয়া কাপে তিনবার শিরোপার খুব কাছে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ। ২০১২ সালের ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে, আর ২০১৬ ও ২০১৮ সালের ফাইনালে ভারতের কাছে হারের যন্ত্রণা হয়েছে সঙ্গী। সেই কষ্টের স্মৃতি টেনে লিটন বলেছেন, ‘এমন বড় টুর্নামেন্টে আমরা কয়েকবার রানার্স-আপ হয়েছি, কিন্তু কখনও শিরোপা জিততে পারিনি। এখানে চ্যাম্পিয়ন হওয়া সহজ নয়। আমরা শতভাগ উজাড় করে দেবো, তবে প্রতিযোগিতা অনেক কঠিন। সফল হতে হলে সেই চ্যালেঞ্জগুলো জয় করতে হবে।’