X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাংলাদেশ ম্যাচের আগে আসালাঙ্কা বলেছেন, ‘আসলে দ্বৈরথটা সমর্থকদের’

স্পোর্টস ডেস্ক
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৪৫আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৪৭
চারিথ আসালাঙ্কা।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ জমজমাট দ্বৈরথের জন্ম দিচ্ছে। ক্ল্যাসিক দ্বৈরথে যেমন রসদ থাকে, ঠিক তেমনটায় পরিপূর্ণ। এশিয়া কাপে শনিবার সেই ক্ল্যাসিক দ্বৈরথের আভাস মিলছে। কিন্তু লঙ্কান অধিনায়ক চারিথ আসালাঙ্কা ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে সেই দ্বৈরথ প্রসঙ্গটা সেভাবে গুরুত্ব দেননি। জানিয়েছেন, দুই দলের মধ্যে এই কথিত দ্বৈরথ আসলে খেলোয়াড়দের নয়, বরং সমর্থকদের মধ্যে বেশি।

আসালাঙ্কার ভাষায়, ‘আসলে দ্বৈরথটা সমর্থকদের। আমাদের জন্য এটা কেবল ভালো এবং চ্যালেঞ্জিং প্রতিযোগিতা। আমরা শুধু চাই বাংলাদেশসহ অন্য দলগুলোকেও ভালো খেলা উপহার দিতে।’

সমর্থকদের সৃষ্ট বাড়তি উত্তেজনা খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করতে পারে কি না—এমন প্রশ্নে লঙ্কান অধিনায়ক বলেছেন, ‘হ্যাঁ, সামান্য প্রভাব তো থাকেই। তবে আমাদের কাছে এটা শুধুই একটি ম্যাচ। আমরা মূলত আমাদের বেসিক এবং পরিকল্পনা মেনে খেলতে চাই।’

বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে দুর্দান্ত ফর্মে আছে। হংকংকে উড়িয়ে দিয়ে তারা টুর্নামেন্ট শুরু করেছে। তার আগে শ্রীলঙ্কার মাটিতেও ২-১ ব্যবধানে সিরিজও জিতেছে। প্রতিপক্ষের এই ধারাবাহিকতা নিয়ে আসালাঙ্কা প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, ‘আমি মনে করি তারা অনেক দিন ধরেই ভালো খেলছে। তবে আমরা সেদিকে নজর দিই না। আমরা শুধু দেখি কীভাবে তাদের প্রতিটি খেলোয়াড়ের বিপক্ষে আমাদের পরিকল্পনা কাজে লাগানো যায়। অতীতের ম্যাচ বা ফলাফল নিয়ে আমরা ভাবি না।’

এশিয়া কাপের সর্বশেষ আসরটি ছিল ওয়ানডে ফরম্যাটের। তার আগের আসরে ২০২২ সালে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের চ্যাম্পিয়ন ছিল শ্রীলঙ্কা। সেই কথা মনে করিয়ে দেওয়ায় আসালাঙ্কা বলেছেন, ‘মানসিকভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসাটা আমাদের জন্য দারুণ ব্যাপার। এখানে (সংযুক্ত আরব আমিরাতে) গত আসরে যে খেলোয়াড়রা খেলেছিল, তাদের অনেকে এবারও দলে আছে। আমরা জানি, চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আমরা অনেক দূর যেতে পারবো। খেলোয়াড়রা এটাকেই প্রেরণা হিসেবে নিচ্ছে।’

/এফআইআর/
বিষয়:
এশিয়া কাপ ২০২৫
সম্পর্কিত
এশিয়া কাপ‘গ্রুপ অব ডেথে’ আজ বাংলাদেশের সামনে চেনা প্রতিপক্ষ 
এশিয়া কাপ৬৭ রানে শেষ ওমান, দাপুটে জয় পাকিস্তানের
নেওয়াজকে বিশ্ব সেরা স্পিনার বললেন হেসন
সর্বশেষ খবর
পুলিশের সাবেক ডিআইজি নাহিদুল ইসলাম গ্রেফতার
পুলিশের সাবেক ডিআইজি নাহিদুল ইসলাম গ্রেফতার
গাজার সমর্থনে ইয়েমেনে ব্যাপক বিক্ষোভ
গাজার সমর্থনে ইয়েমেনে ব্যাপক বিক্ষোভ
চিকচিকে চিকেন তৈরি করবেন যেভাবে
চিকচিকে চিকেন তৈরি করবেন যেভাবে
নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন মোদির
নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন মোদির
সর্বাধিক পঠিত
এপিবিএন অধিনায়কের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
এপিবিএন অধিনায়কের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
আশরাফুল আউট, বুলবুল ইন!
আশরাফুল আউট, বুলবুল ইন!
হাইকোর্টের বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি
হাইকোর্টের বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media