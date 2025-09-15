X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

যে কারণে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলায়নি ভারত

স্পোর্টস ডেস্ক
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২৬আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২৬
ম্যাচের পর পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলাননি ভারতের খেলোয়াড়রা।

সামরিক সংঘাতের পর এই প্রথমবার এশিয়া কাপে খেলতে নেমেছিল ভারত-পাকিস্তান। গতকাল ভারত একপেশে ম্যাচ জিতলেও সেটা আলোচনায় ভিন্ন কারণে। ম্যাচ শেষে যার জন্ম দেন সূর্যকুমার যাদবরা। ভদ্রলোকের খেলা ক্রিকেটে ম্যাচ শেষে হাত মেলানো-ই রীতি। কিন্তু গতকাল সেটাই এড়িয়ে গেছে টিম ইন্ডিয়া। সংঘাতের জেরে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাতই মেলাননি তারা। পরে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব বলেছেন, পাকিস্তান দলের সঙ্গে করমর্দন না করার সিদ্ধান্ত ছিল সরকার ও বোর্ডের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রবিবার দুবাইয়ে এশিয়া কাপের গ্রুপ ‘এ’র ম্যাচে ভারত সাত উইকেটে পাকিস্তানকে হারিয়েছে। ম্যাচ শেষে ভারতীয় খেলোয়াড়রা করমর্দন না করে সরাসরি ড্রেসিংরুমে চলে যান। অফফিল্ডে এতে জন্ম নেয় উত্তেজনার। পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা ক্ষোভে ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন। যে কারণে পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগা হাজির হননি। 

মে মাসের সামরিক অভিযানের পর দুই দলের এটি ছিল প্রথম মুখোমুখি লড়াই। এপ্রিল মাসে কাশ্মীরের পেহেলগামে হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার পর ভারত পাকিস্তানকে দায়ী করে আসছে। এর পর থেকেই সীমান্তে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। এ সময় ম্যাচ বয়কটের আওয়াজ উঠলেও সেটা এড়িয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) অনুমতি নিয়ে বহুজাতিক প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে রাজি হয়। ম্যাচ শেষে সূর্যকুমার বলেছেন, ‘আমরা সরকার ও বোর্ডের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আছি।’

অধিনায়কের বদলে পাকিস্তানের হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসেন তাদের কোচ মাইক হেসন। তিনি বিষয়টি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন, ‘ম্যাচ শেষে আমরা করমর্দনের জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু ভারতীয়রা আগেই চলে যায়। এটি হতাশাজনক।’

হেসন জানান, অধিনায়ক সালমান আগাকে অনুষ্ঠানে না পাঠানোর সিদ্ধান্তটিও এসেছিল একই ঘটনার ধারাবাহিকতায়। ম্যাচ শেষে ম্যানেজার নাভেদ চীমা ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দেন। পাকিস্তান টিম ম্যানেজমেন্ট এক বিবৃতিতে জানায়, ‘ভারতীয় খেলোয়াড়দের আচরণ খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের পরিপন্থী।’

দুই ম্যাচে টানা জয় পাওয়া ভারত প্রায় নিশ্চিত করেছে সুপার ফোর পর্ব। গ্রুপ পর্বে ভারতের শেষ ম্যাচ ওমানের বিপক্ষে শুক্রবার। পাকিস্তান খেলবে বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে। হারলেও পরের পর্বে ওঠার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে বাবরদের।

 

/এফআইআর/
বিষয়:
এশিয়া কাপ ২০২৫
সম্পর্কিত
এশিয়া কাপ ভারতের সামনে পাত্তাই পায়নি পাকিস্তান 
ভারতের বিপক্ষে জয়ের জন্য যে ফর্মুলা দিলেন শোয়েব মালিক 
সংঘাতের পর প্রথম ম্যাচ, ভারতীয় ক্রিকেটারদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখার পরামর্শ
সর্বশেষ খবর
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
রাকসুর নির্বাচনি প্রচারণা শুরু, আচরণবিধি ভঙ্গ করলে শাস্তি
রাকসুর নির্বাচনি প্রচারণা শুরু, আচরণবিধি ভঙ্গ করলে শাস্তি
ঐক্যবদ্ধভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে: প্রধান উপদেষ্টা
ঐক্যবদ্ধভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে: প্রধান উপদেষ্টা
রংপুরে ৫ মাসের শিশুকে হত্যা, মা-বাবা ও দাদি আটক
রংপুরে ৫ মাসের শিশুকে হত্যা, মা-বাবা ও দাদি আটক
সর্বাধিক পঠিত
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media