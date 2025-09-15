যে কারণে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলায়নি ভারত

সামরিক সংঘাতের পর এই প্রথমবার এশিয়া কাপে খেলতে নেমেছিল ভারত-পাকিস্তান। গতকাল ভারত একপেশে ম্যাচ জিতলেও সেটা আলোচনায় ভিন্ন কারণে। ম্যাচ শেষে যার জন্ম দেন সূর্যকুমার যাদবরা। ভদ্রলোকের খেলা ক্রিকেটে ম্যাচ শেষে হাত মেলানো-ই রীতি। কিন্তু গতকাল সেটাই এড়িয়ে গেছে টিম ইন্ডিয়া। সংঘাতের জেরে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাতই মেলাননি তারা। পরে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব বলেছেন, পাকিস্তান দলের সঙ্গে করমর্দন না করার সিদ্ধান্ত ছিল সরকার ও বোর্ডের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
রবিবার দুবাইয়ে এশিয়া কাপের গ্রুপ ‘এ’র ম্যাচে ভারত সাত উইকেটে পাকিস্তানকে হারিয়েছে। ম্যাচ শেষে ভারতীয় খেলোয়াড়রা করমর্দন না করে সরাসরি ড্রেসিংরুমে চলে যান। অফফিল্ডে এতে জন্ম নেয় উত্তেজনার। পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা ক্ষোভে ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন। যে কারণে পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগা হাজির হননি।
মে মাসের সামরিক অভিযানের পর দুই দলের এটি ছিল প্রথম মুখোমুখি লড়াই। এপ্রিল মাসে কাশ্মীরের পেহেলগামে হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার পর ভারত পাকিস্তানকে দায়ী করে আসছে। এর পর থেকেই সীমান্তে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। এ সময় ম্যাচ বয়কটের আওয়াজ উঠলেও সেটা এড়িয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) অনুমতি নিয়ে বহুজাতিক প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে রাজি হয়। ম্যাচ শেষে সূর্যকুমার বলেছেন, ‘আমরা সরকার ও বোর্ডের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আছি।’
অধিনায়কের বদলে পাকিস্তানের হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসেন তাদের কোচ মাইক হেসন। তিনি বিষয়টি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন, ‘ম্যাচ শেষে আমরা করমর্দনের জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু ভারতীয়রা আগেই চলে যায়। এটি হতাশাজনক।’
হেসন জানান, অধিনায়ক সালমান আগাকে অনুষ্ঠানে না পাঠানোর সিদ্ধান্তটিও এসেছিল একই ঘটনার ধারাবাহিকতায়। ম্যাচ শেষে ম্যানেজার নাভেদ চীমা ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দেন। পাকিস্তান টিম ম্যানেজমেন্ট এক বিবৃতিতে জানায়, ‘ভারতীয় খেলোয়াড়দের আচরণ খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের পরিপন্থী।’
দুই ম্যাচে টানা জয় পাওয়া ভারত প্রায় নিশ্চিত করেছে সুপার ফোর পর্ব। গ্রুপ পর্বে ভারতের শেষ ম্যাচ ওমানের বিপক্ষে শুক্রবার। পাকিস্তান খেলবে বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে। হারলেও পরের পর্বে ওঠার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে বাবরদের।