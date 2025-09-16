X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
এশিয়া কাপ

আম্পায়ার্স কলে রক্ষা পেলেন তানজিদ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:০৪আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫২
টসের মুহূর্তের ছবি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: বাংলাদেশ ৩ ওভারে ২৪/০ (সাইফ ৫*, তানজিদ ১৮*)

২.৪ ওভারে আম্পায়ার্স কলে রক্ষা পেয়েছেন আরেক ওপেনার তানজিদ হাসানও। ফজল হক ফারুকির বল প্যাডে লাগলে অনফিল্ড আম্পায়ার সাড়া দেননি। আফগানিস্তান রিভিউ নিলে দেখা গেছে, তানজিদ এলবিডাব্লিউ হলেও আম্পায়ার্স কলে রক্ষা পেয়েছেন তিনি। তখন তানজিদ ১০ রানে ব্যাট করছিলেন।  

শুরুতে জীবন পেলেন সাইফ

প্রথম ওভারে দারুণ বোলিংয়ে বাংলাদেশকে চাপে রাখতে পেরেছিলেন ফজল হক ফারুকি। শট খেলার চেষ্টায় পঞ্চম বলে ক্যাচও দিয়েছিলেন ওপেনার সাইফ হাসান। সেটা হাতে জমাতে পারেননি ওমরজাই। তাতে শূন্য রানে জীবন পান টুর্নামেন্টে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা সাইফ। 

বাঁচা-মরার লড়াইয়ে শুরুতে ব্যাটিং নিয়েছে বাংলাদেশ

এশিয়া কাপে সুপার ফোরের আশা বাঁচিয়ে রাখতে আজ জয়ের বিকল্প নেই বাংলাদেশের। এমন চাপ মাথায় নিয়ে শুরুতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছেন লিটন দাস। 

আবু ধাবিতে টস জিতে লিটন বলেছেন, পিচটা একটু স্লো মনে হচ্ছে। ব্যাটিংয়ের জন্যও ভালো। স্কোর ১৬০ এর মতো হলে সেটা ভালো বলে মনে করেন তিনি। আফগান অধিনায়ক রশিদ বলেছেন তারাও শুরুতে ব্যাট করতে চেয়েছিলেন। 

একাদশে কারা

গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ৪টি পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। বাদ পড়েছেন আগের ম্যাচ খেলা ওপেনার পারভেজ হোসেন, পেসার শরিফুল ইসলাম, মেহেদী হাসান ও তানজিম হাসান। টুর্নামেন্টে প্রথমবারের মতো একাদশে ফিরেছেন সাইফ হাসান, নুরুল হাসান হোসান, নাসুম আহমেদ। এছাড়া আগের ম্যাচ না খেলা তাসকিন আহমেদও ফিরেছেন।  

বাংলাদেশ একাদশ: তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), তাওহীদ হৃদয়, নুরুল হাসান, জাকের আলী, শামীম হোসেন, নাসুম আহমেদ, রিশাদ হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদ। 

আফগানিস্তান একাদশ: রহমানউল্লাহ গুরবাজ (উইকেটকিপার), সেদিকুল্লাহ অটল, ইব্রাহিম জাদরান, গুলবাদিন নাইম, করিম জানাত, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবী, রশিদ খান (অধিনায়ক), নূর আহমেদ, এএম গজনফর, ফজল হক  ফারুকি। 

/এফআইআর/
বিষয়:
এশিয়া কাপ ২০২৫
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
