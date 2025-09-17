X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
নাটকীয়তা শেষে দেরিতে মাঠে গড়াচ্ছে পাকিস্তান-আরব আমিরাত ম্যাচ

স্পোর্টস ডেস্ক
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৭আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৪
পাকিস্তান দল।

ম্যাচের আগে থেকেই শুরু হয় নাটকীয় সব কর্মকাণ্ড। এশিয়া কাপে এক করমর্দন ইস্যুতে পরিস্থিতি জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ভারতের ক্রিকেটাররা পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত না মেলানোয় সব দায় গিয়ে পড়ে ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটের ওপর। যে কারণে এশিয়া কাপে তার অপসারণ চেয়ে আইসিসির কাছে চিঠি দেয় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। 

রেফারির অপসারণ ইস্যু নিয়ে নাটকীয়তা এমন পর্যায় পৌঁছায়, পাকিস্তান-সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ মাঠে গড়ানো নিয়েই শঙ্কা দেখা দেয়। এমনও খবর রটে হয়তো ম্যাচটা খেলবে না পাকিস্তান। বুধবার নির্ধারিত সময়ের (বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টা) আগে সালমান আলী আগাদের টিম হোটেলে থাকতে বলা হলে সেই শঙ্কা আরও ঘনিভূত হয়ে ওঠে। এরই মাঝে পিসিবির মুখপাত্র জানান, ম্যাচ পেছানো হয়েছে ঘণ্টাখানেক। যে ইস্যু নিয়ে ঘটনা এতদূর সেটা নিয়ে আইসিসির সঙ্গে দেনদরবারও নাকি চলছে।  পরে চেয়ারম্যান ও এসিসি প্রেসিডেন্ট মোহসিন নাকভি এক্সে জানান দেন, খেলোয়াড়দের বাস টিম হোটেল থেকে ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাতে ম্যাচ অবশেষে মাঠে গড়াচ্ছে ঠিকই কিন্তু বিলম্বে। অবশ্য এটা শোনা যাচ্ছে হয়তো রেফারি হিসেবে এই ম্যাচে অ্যান্ডি পাইক্রফটকে দেখা যাবে না। এই বিলম্বে ওভারও কাটা হচ্ছে না।  

ম্যাচটা এখন শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৯টায়। টস শুরু ৯টায়। 

ঘটনার সূত্রপাত ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ শেষে। সালমান আলীদের সঙ্গে করমর্দন করেননি সূর্যকুমার যাদবরা। এমনকি টসের সময়ও কেউ হাত মেলাননি। পিসিবির দাবি, পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলীকে নাকি পাইক্রফট জানিয়েছিলেন টসে করমর্দন হবে না। যা এমসিসি আইনের বিরোধী। আইসিসির জেনারেল ম্যানেজার ওয়াসিম খানের কাছে দেওয়া অভিযোগপত্রেও পিসিবি বলেছে, পাইক্রফটের আচরণ ক্রিকেটের আইন ভঙ্গের পাশাপাশি খেলার চেতনাবিরোধী। তাই তাকে এশিয়া কাপ থেকে সরানোর দাবি জানায় পিসিবি। এমনকি এই দাবি না মানা হলে টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ানোর কথাও জানায় তারা। তারই রেশ ধরে বাঁচা-মরার ম্যাচের আগের দিন মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলন বাতিল করে পিসিবি। ম্যাচটা অবশ্য দুই দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। যা রূপ নিয়েছে নকআউটে। 

/এফআইআর/
বিষয়:
এশিয়া কাপ ২০২৫
