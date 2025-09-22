X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সিপিএলে পাঁচ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটালো ত্রিনবাগো 

স্পোর্টস ডেস্ক
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২৪আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২৪
সিপিএলে ৫ বছর পর শিরোপা ঘরে তুলেছে ত্রিনবাগো।

ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএলে) পাঁচ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটালো ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। গায়ানার প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে রোমাঞ্চকর ফাইনালে স্বাগতিক গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সকে ৩ উইকেটে হারিয়ে পঞ্চমবারের মতো সিপিএলের শিরোপা ঘরে তুলেছে তারা।

১৩১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে অভিজ্ঞদের দৃঢ়তায় জয়ের পথ খুঁজে নেয় নাইট রাইডার্স। কিয়েরন পোলার্ড ও সুনীল নারিনের ছোট কিন্তু কার্যকর ইনিংসেই খেলা নিজেদের করে নেয় তারা।

গায়ানার সমর্থনে ভরপুর গ্যালারির সামনে সিপিএল ইতিহাসে সবচেয়ে বয়স্ক একাদশ (গড় বয়স ৩৪ বছর ১১৭ দিন) নামায় ত্রিনবাগো। সেই বুড়োদের অভিজ্ঞতা কাজেও দিয়েছে। পোলার্ড, নারিন, নিকোলাস পুরান, আন্দ্রে রাসেলদের সঙ্গে ডাগআউটে ছিলেন ডোয়াইন ব্রাভোও। এই প্রথম নিজেদের ঘরের বাইরে শিরোপা জিতেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

বল হাতে দুর্দান্ত শুরু এনে দেন রাসেল। কোয়েন্টিন স্যাম্পসনকে বাউন্সারে ফিরিয়ে দিয়ে আগ্রাসী মেজাজে নামেন তিনি। আকিল হোসেন দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে সাজঘরে পাঠান ইনফর্ম শাই হোপকে। স্পিন ত্রয়ী হোসেন-নারিন-তারিক একে একে ওয়ারিয়র্সের ব্যাটিং অচল করে দেন। শেষ পর্যন্ত ইফতিখার আহমেদ (৩০) আর ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস (২৫)-এর লড়াইয়ে দল ৮ উইকেটে ১৩০ রানে থামে।

জবাবে ঝড়ো শুরু করে ত্রিনবাগো। তবে প্রিটোরিয়াস ও ইমরান তাহিরের আঘাতে একসময় চাপে পড়ে যায় তারা। তখনই তাদের কৌশল কাজে দেয়; স্পিন আক্রমণ অকার্যকর করার জন্য ওপরে পাঠানো হয় নারিনকে। দুই ছক্কায় খেলা ঘুরিয়ে দেন তিনি। এরপর দায়িত্ব নেন অধিনায়ক পোলার্ড। তাহিরকে টানা তিন ছক্কায় ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেন। যদিও শেষ দিকে নাটক জমে ওঠে। একই ওভারে পোলার্ড (২১) ও রাসেলকে (০) ফেরান তাহির। অ্যালেক্স হেলসকেও (২৬) সাজঘরে পাঠান শামার জোসেফ। কিন্তু শান্ত মাথায় ইনিংস শেষ করেন আকিল হোসেন (১৬*)। মোতিকে ছক্কা-চার মেরে জয় নিশ্চিত করেন তিনি। ৭ উইকেট হারানো দলটি জয় পায় ১২ বল হাতে রেখে। আকিলের ৭ বলের ইনিংসে ছিল ১টি চার ও ১টি ছয়। 

গায়ানার হয়ে ৩৪ রানে তিনটি উইকেট নেন ইমরান তাহির। দুটি করে নেন ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস ও শামার জোসেফ 

ত্রিনবাগোর হয়ে ২৫ রানে ৩টি নেন সৌরভ নেত্রাভালকার। ২৬ রানে দুটি নেন আকিল হোসেন। ম্যাচসেরাও হিনি। 

/এফআইআর/
বিষয়:
সিপিএল ২০২৫
সম্পর্কিত
সাকিবের ক্যামিও ইনিংসের পরও বিদায় অ্যান্টিগার
দলের প্লে-অফ নিশ্চিতের ম্যাচে অবদান রাখলেন সাকিবও 
শেষ বলের রোমাঞ্চে জিতলো সাকিবরা
সর্বশেষ খবর
মুষলধারে বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা, পানি নামবে ধীরে ধীরে: ডিএসসিসি
মুষলধারে বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা, পানি নামবে ধীরে ধীরে: ডিএসসিসি
এবার উৎবসমুখর পরিবেশে পূজা অনুষ্ঠিত হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
এবার উৎবসমুখর পরিবেশে পূজা অনুষ্ঠিত হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
গাজায় ইসরায়েলি হামলায় একই পরিবারের ২৫ জন নিহত
গাজায় ইসরায়েলি হামলায় একই পরিবারের ২৫ জন নিহত
এটাই আমার লাস্ট কনসার্ট: তাহসান
এটাই আমার লাস্ট কনসার্ট: তাহসান
সর্বাধিক পঠিত
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ক্ষমা চাইলেন ইসলামি বক্তাআমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
আমির হামজার বক্তব্য সত্য নয়: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
আমির হামজার বক্তব্য সত্য নয়: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media