৬ বছর পর বেঙ্গলের সভাপতি হিসেবে ফিরলেন সৌরভ গাঙ্গুলী

৬ বছর পর আবারও পশ্চিমবঙ্গের ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের (সিএবি) সভাপতির দায়িত্বে ফিরলেন সৌরভ গাঙ্গুলী। গতকাল কলকাতায় অনুষ্ঠিত সংস্থার ৯৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক।
২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সিএবির সভাপতি ছিলেন সৌরভ। পরে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ায় সরে দাঁড়ান তিনি। বড় ভাই স্নেহাশীষ গাঙ্গুলীর ছয় বছরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় ফের সভাপতির চেয়ারে বসলেন তিনি।
এবার দায়িত্ব নিয়ে নজর দিচ্ছেন ইডেন গার্ডেন্সে টেস্ট ক্রিকেট ফেরানোর দিকে। আগামী ১৪ নভেম্বর বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারতের লাল বলের ম্যাচ আয়োজিত হবে এই ভেন্যুতে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে ঐতিহাসিক দিন-রাতের টেস্টের পর ইডেনে এটিই প্রথম টেস্ট। বিসিসিআই সভাপতি থাকাকালীন সেই ম্যাচ আয়োজনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন সৌরভ।
গাঙ্গুলী বলেছেন, ‘দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচটা দারুণ হবে। ওরা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। মাঠ, দর্শক, পিচ সবকিছুই আছে। শুধু ভালোভাবে আয়োজন করতে হবে।’
৫৩ বছর বয়সী গাঙ্গুলীর আরেকটি বড় পরিকল্পনা আগামী বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ঘিরে। ইডেনে সেমিফাইনালসহ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আয়োজনে আশাবাদী তিনি, ‘বোর্ডের সঙ্গে কথা বলবো। ওরাও নতুন সদস্য। আমি নিশ্চিত, ইডেন বড় ম্যাচ আয়োজন করবে।’
দীর্ঘমেয়াদে আরও বড় স্বপ্ন দেখছেন সৌরভ। ইডেন গার্ডেন্সকে ফের এক লাখ দর্শক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ভেন্যুতে রূপান্তর করতে চান তিনি। বর্তমানে সংস্কারের পর সেখানে জায়গা আছে ৬৮ হাজার দর্শকের। পরিকল্পনা সফল হলে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের পর ইডেনই হবে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্টেডিয়াম।
সিএবি তাদের ‘ভিশন ২০২০’ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করে ২০৩৬ পর্যন্ত চালানোর ঘোষণা দিয়েছে। আর সেটা করা হয়েছে ভারতের অলিম্পিক লক্ষ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।