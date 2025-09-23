বিসিবি নির্বাচনে ক্লাব ক্যাটাগরিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছেন ফারুক!

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়েছে। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী ভোট অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৬ অক্টোবর। একই সঙ্গে মনোনয়নপত্র জমা ও প্রত্যাহারের সময়সীমাও ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। কাউন্সিলরশিপের জন্য সোমবারই নাম জমা দেওয়ার সময় ছিল (২২ সেপ্টেম্বর)।
সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার ও ফারুক আহমেদের ক্লাব ক্যাটাগরি (ক্যাটাগরি-২) থেকে লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। রেঞ্জার্স ক্রিকেট একাডেমির হয়ে কাউন্সিলরশিপ পেয়েছেন সাবেক বোর্ড প্রধান। সূত্র বলছে, নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছেন তিনি। আবার নির্বাচনের সবশেষ অবস্থাও বিবেচনায় রাখছেন ফারুক আহমেদ।
নির্বাচনের সূচি অনুযায়ী, ভোটার তালিকার চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশ হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। মনোনয়নপত্র বিতরণ হবে ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর। প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দিতে হবে ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। ২৯ সেপ্টেম্বর যাচাই-বাছাই শেষে প্রকাশিত হবে প্রাথমিক তালিকা। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১ অক্টোবর। সেদিনই চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হবে।
৬ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করা হবে। এর দেড় ঘণ্টা পর সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচনের ভোট। রাত ৯টার মধ্যে প্রকাশ করা হবে সেসব ফলাফলও।
এবারের নির্বাচনে মূল লড়াই হতে যাচ্ছে বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালের মধ্যে। দুজনই ইতোমধ্যেই প্রার্থিতা নিশ্চিত করেছেন।