মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
কিংবদন্তি আম্পায়ার ডিকি বার্ড আর নেই

স্পোর্টস ডেস্ক
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৩আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৩
ডিকি বার্ড আর নেই।

সাবেক টেস্ট আম্পায়ার হ্যারল্ড ‘ডিকি’ বার্ড আর নেই। ৯২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম পরিচিত এই মুখ। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইয়র্কশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাব।

১৯৭৩ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে মোট ৬৬টি টেস্ট এবং ৬৯টি ওয়ানডে পরিচালনা করেছেন বার্ড। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালও।

ইয়র্কশায়ার বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘ডিকি বার্ড ক্রিকেটের সবচেয়ে প্রিয় মুখগুলোর একজন। ঘরে বসেই শান্তিপূর্ণভাবে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আন্তর্জাতিক আম্পায়ার হিসেবে তিনি এক উজ্জ্বল ক্যারিয়ার উপহার দিয়েছেন, ক্রিকেট ইতিহাসে নিজেকে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বিখ্যাত কর্মকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।’

ক্লাব আরও জানায়, ‘তিনি শুধু দুর্দান্ত আম্পায়ার ছিলেন না, বরং তার অদ্ভুত স্বভাব, রসিকতা আর আন্তরিকতার জন্যও পরিচিত ছিলেন। তিনি রেখে গেলেন ক্রীড়াসুলভ মনোভাব, বিনয় আর আনন্দের উত্তরাধিকার—যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ছড়িয়ে থাকবে।’

খেলোয়াড়ি জীবনে ইয়র্কশায়ার ও লেস্টারশায়ারের হয়ে ব্যাট হাতে খুব একটা সাফল্য পাননি বার্ড। তবে সাদা টুপিতে আন্তর্জাতিক আম্পায়ার হিসেবেই বিশ্বজোড়া পরিচিত হয়ে ওঠেন। শেষ টেস্টে মাঠ ছাড়ার সময় লর্ডসে ইংল্যান্ড ও ভারতের ক্রিকেটাররা তাকে গার্ড অব অনার দিয়েছিল।

তার আত্মজীবনী বিক্রি হয়েছিল ১০ লাখেরও বেশি কপি। ২০১৪ সালে তাকে ইয়র্কশায়ারের সভাপতি করা হয়।

ইয়র্কশায়ারের চেয়ারম্যান কলিন গ্রেভস টকস্পোর্টকে বলেন, ‘আজ দুঃখের দিন। তিনি দারুণ মানুষ ছিলেন, ইয়র্কশায়ারের অংশ হতে ভালোবাসতেন। হেডিংলিতে তাকে আমরা ভীষণ মিস করবো।’

