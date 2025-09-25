পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের নিয়ে আইসিসির কাছে অভিযোগ ভারতের 

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে রবিবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে মাঠে খেলোয়াড়দের আচরণকে কেন্দ্র করে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) পাকিস্তানের হারিস রউফ ও শাহেবজাদা ফারহানের বিরুদ্ধে আইসিসির কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানিয়েছে। জানা গেছে, বুধবার ই-মেইলের মাধ্যমে করা সেই অভিযোগ ইতোমধ্যেই পেয়েছে আইসিসি। রউফ ও ফারহান লিখিতভাবে অভিযোগ অস্বীকার করলে বিষয়টি যেতে পারে শুনানিতে। ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসনের অধীনে হবে শুনানি, টুর্নামেন্টে আরেক রেফারি হিসেবে দায়িত্বে আছেন অ্যান্ডি পাইক্রফট।
অভিযোগের মূল কেন্দ্র—অর্ধশতক পূর্ণ করার পর ফারহানের উদযাপন এবং বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডিং করার সময় দর্শকদের উদ্দেশে রউফের অঙ্গভঙ্গি। দুই ঘটনাই ইতোমধ্যেই ভাইরাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
এরই মধ্যে আরেকটি অসমর্থিত সূত্রে খবর ছড়িয়ে পড়েছে—পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও (পিসিবি) নাকি পাল্টা অভিযোগ করেছে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের বিরুদ্ধে।
১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের পর সূর্যকুমার সেই জয় উৎসর্গ করেছিলেন পেহেলগাম সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের পরিবারকে। পিসিবি এটিকে ‘রাজনৈতিক মন্তব্য’ হিসেবে অভিযোগ জানিয়েছে বলে খবর।
সেই ম্যাচের পর উপস্থাপনা অনুষ্ঠান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। ভারত ও পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের মধ্যে করমর্দন হয়নি, যা পরে আলোচনায় উঠে আসে ‘হ্যান্ডশেকগেট’ নামে।
রবিবারের ম্যাচটিও ছিল উত্তেজনায় ভরা। পাকিস্তানের দুই পেসার শাহীন শাহ আফ্রিদি ও হারিস রউফের সঙ্গে ভারতের দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা ও শুবমান গিলের তর্কাতর্কি মাঠের পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে।