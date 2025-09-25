X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের নিয়ে আইসিসির কাছে অভিযোগ ভারতের 

স্পোর্টস ডেস্ক
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:২২আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:২২
শাহেবজাদা ফারহান ও হারিস রউফের উদযাপন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে রবিবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে মাঠে খেলোয়াড়দের আচরণকে কেন্দ্র করে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) পাকিস্তানের হারিস রউফ ও শাহেবজাদা ফারহানের বিরুদ্ধে আইসিসির কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানিয়েছে। জানা গেছে, বুধবার ই-মেইলের মাধ্যমে করা সেই অভিযোগ ইতোমধ্যেই পেয়েছে আইসিসি। রউফ ও ফারহান লিখিতভাবে অভিযোগ অস্বীকার করলে বিষয়টি যেতে পারে শুনানিতে। ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসনের অধীনে হবে শুনানি, টুর্নামেন্টে আরেক রেফারি হিসেবে দায়িত্বে আছেন অ্যান্ডি পাইক্রফট।

অভিযোগের মূল কেন্দ্র—অর্ধশতক পূর্ণ করার পর ফারহানের উদযাপন এবং বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডিং করার সময় দর্শকদের উদ্দেশে রউফের অঙ্গভঙ্গি। দুই ঘটনাই ইতোমধ্যেই ভাইরাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। 

এরই মধ্যে আরেকটি অসমর্থিত সূত্রে খবর ছড়িয়ে পড়েছে—পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও (পিসিবি) নাকি পাল্টা অভিযোগ করেছে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের বিরুদ্ধে।

১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের পর সূর্যকুমার সেই জয় উৎসর্গ করেছিলেন পেহেলগাম সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের পরিবারকে। পিসিবি এটিকে ‘রাজনৈতিক মন্তব্য’ হিসেবে অভিযোগ জানিয়েছে বলে খবর।

সেই ম্যাচের পর উপস্থাপনা অনুষ্ঠান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। ভারত ও পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের মধ্যে করমর্দন হয়নি, যা পরে আলোচনায় উঠে আসে ‘হ্যান্ডশেকগেট’ নামে।

রবিবারের ম্যাচটিও ছিল উত্তেজনায় ভরা। পাকিস্তানের দুই পেসার শাহীন শাহ আফ্রিদি ও হারিস রউফের সঙ্গে ভারতের দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা ও শুবমান গিলের তর্কাতর্কি মাঠের পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে।

/এফআইআর/
বিষয়:
এশিয়া কাপ ২০২৫
সম্পর্কিত
স্যামসনের আগে অক্ষর?  বুঝতে পারছি না: বরুন অ্যারন
আজ পাকিস্তানের বিপক্ষেও অনিশ্চিত লিটন!
এখনও ফাইনাল খেলা সম্ভব: জাকের আলী
সর্বশেষ খবর
সাবেক এমপি মুক্তি’র ১০ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ
সাবেক এমপি মুক্তি’র ১০ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ
ভারতে প্রথমবারের মতো রেলভিত্তিক লঞ্চার থেকে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা
ভারতে প্রথমবারের মতো রেলভিত্তিক লঞ্চার থেকে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা
রাজনৈতিক দলগুলো শিগগিরই জুলাই সনদ সই করবে: প্রধান উপদেষ্টা
রাজনৈতিক দলগুলো শিগগিরই জুলাই সনদ সই করবে: প্রধান উপদেষ্টা
প্রধান বিচারপতিসহ ইউএনডিপির প্রতিনিধিদলের বরিশাল জেলা আদালত পরিদর্শন
প্রধান বিচারপতিসহ ইউএনডিপির প্রতিনিধিদলের বরিশাল জেলা আদালত পরিদর্শন
সর্বাধিক পঠিত
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media