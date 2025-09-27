X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বুলবুল-তামিমসহ মনোনয়নপত্র নিলেন ৬০ প্রার্থী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৯আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৯
আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও তামিম ইকবাল।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি)  ৬ অক্টোবরের নির্বাচনকে সামনে রেখে পরিচালক পদে ৩ ক্যাটাগরিতে মোট ৬০টি মনোনয়ন পত্র নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ক্যাটাগরি-২ থেকে সর্বোচ্চ ৩২টি ফর্ম কিনেছেন  প্রার্থীরা। আর ক্যাটাগরি-১ থেকে ২৫টি ও ক্যাটাগরি-৩ থেকে মোট ৩টি নেওয়া হয়েছে। 

ক্যাটাগরি-১ থেকে ঢাকা বিভাগের জন্য ৩টি, চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে ৫টি, রাজশাহী থেকে ৪টি, সিলেট থেকে ৩টি, রংপুর থেকে ৬টি ও বরিশাল বিভাগ থেকে ১টি ফর্ম নিয়েছেন প্রার্থীরা। প্রতিটি মনোনয়ন পত্রের দাম ১০ হাজার টাকা করে। 

এদিন সকাল থেকেই মুখর ছিল মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের প্রাঙ্গন। কেউ সরাসরি এসে মনোনয়ন পত্র কিনেছেন, কেউবা প্রতিনিধি পাঠিয়ে। 

মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন বিসিবির বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ঢাকা বিভাগ থেকে কিনেছেন নাজমুল আবেদীন ফাহিম ও রেদোয়ান ফুয়াদ। 

ক্লাব ক্যাটাগরি দুইয়ে পরিচালক পদের জন্য মনোনয়ন কিনেছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। সাবেক সভাপতি ফারুক আহমেদও কিনেছেন। মনোনয়ন কিনেছেন সাবেক পরিচালক ইফতেখার রহমান মিঠু। মনোনয়ন কেনার তালিকায় আছে সাবেক উইকেটরক্ষক ব্যাটার খালেদ মাসুদ পাইলটের নাম। ক্যাটাগরি- ১ থেকে তিনি মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন। 

ক্যাটাগরি তিনে মনোনয়ন পত্র নিয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব বিদ্যালয়ের কাউন্সিলর দেবব্রত পাল ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিলর সিরাজউদ্দিন মোহাম্মদ আলমগীর। এছাড়া খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে মনোনয়ন পত্র  তুলেছেন সাবেক ক্রিকেটার জুলফিকার আলী খান। 

খুলনা বিভাগ থেকে কাউন্সিলর হয়েছেন আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বিসিবি নির্বাচনে ক্যাটাগরি-১ থেকে মনোনয়ন পত্র নিয়েছেন। 

তফসিল অনুযায়ী ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মনোনয়ন পত্র  জমা দিতে হবে। ১ অক্টোবর পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে পারবেন প্রার্থীরা। ওই দিন বেলা ২টায় প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। 

 

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডবিসিবি নির্বাচন ২০২৫
সম্পর্কিত
বিসিবির নির্বাচনে লড়তে নির্বাচকের পদ ছাড়লেন রাজ্জাক 
বিসিবি নির্বাচন নিয়ে যা বললেন তামিম ইকবাল
‘বিসিবি নির্বাচন ঘিরে যা যা হচ্ছে, এসব কখনোই কাম্য নয়’
সর্বশেষ খবর
বিএনপি-যুবদল নেতার বিরুদ্ধে জুমার খুতবায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল
বিএনপি-যুবদল নেতার বিরুদ্ধে জুমার খুতবায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল
জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা
জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা
উর্দুভাষীদের স্থায়ী পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি আমিনুলের
উর্দুভাষীদের স্থায়ী পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি আমিনুলের
উচ্চশিক্ষা সমৃদ্ধ জাতি গঠনের প্রধান হাতিয়ার: ধর্ম উপদেষ্টা
উচ্চশিক্ষা সমৃদ্ধ জাতি গঠনের প্রধান হাতিয়ার: ধর্ম উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
মেয়েকে পাশে নিয়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ড. ইউনূস
মেয়েকে পাশে নিয়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ড. ইউনূস
‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!
‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!
কেমন হবে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
কেমন হবে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media