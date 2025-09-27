বুলবুল-তামিমসহ মনোনয়নপত্র নিলেন ৬০ প্রার্থী

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ৬ অক্টোবরের নির্বাচনকে সামনে রেখে পরিচালক পদে ৩ ক্যাটাগরিতে মোট ৬০টি মনোনয়ন পত্র নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ক্যাটাগরি-২ থেকে সর্বোচ্চ ৩২টি ফর্ম কিনেছেন প্রার্থীরা। আর ক্যাটাগরি-১ থেকে ২৫টি ও ক্যাটাগরি-৩ থেকে মোট ৩টি নেওয়া হয়েছে।
ক্যাটাগরি-১ থেকে ঢাকা বিভাগের জন্য ৩টি, চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে ৫টি, রাজশাহী থেকে ৪টি, সিলেট থেকে ৩টি, রংপুর থেকে ৬টি ও বরিশাল বিভাগ থেকে ১টি ফর্ম নিয়েছেন প্রার্থীরা। প্রতিটি মনোনয়ন পত্রের দাম ১০ হাজার টাকা করে।
এদিন সকাল থেকেই মুখর ছিল মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের প্রাঙ্গন। কেউ সরাসরি এসে মনোনয়ন পত্র কিনেছেন, কেউবা প্রতিনিধি পাঠিয়ে।
মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন বিসিবির বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ঢাকা বিভাগ থেকে কিনেছেন নাজমুল আবেদীন ফাহিম ও রেদোয়ান ফুয়াদ।
ক্লাব ক্যাটাগরি দুইয়ে পরিচালক পদের জন্য মনোনয়ন কিনেছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। সাবেক সভাপতি ফারুক আহমেদও কিনেছেন। মনোনয়ন কিনেছেন সাবেক পরিচালক ইফতেখার রহমান মিঠু। মনোনয়ন কেনার তালিকায় আছে সাবেক উইকেটরক্ষক ব্যাটার খালেদ মাসুদ পাইলটের নাম। ক্যাটাগরি- ১ থেকে তিনি মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন।
ক্যাটাগরি তিনে মনোনয়ন পত্র নিয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব বিদ্যালয়ের কাউন্সিলর দেবব্রত পাল ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিলর সিরাজউদ্দিন মোহাম্মদ আলমগীর। এছাড়া খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে মনোনয়ন পত্র তুলেছেন সাবেক ক্রিকেটার জুলফিকার আলী খান।
খুলনা বিভাগ থেকে কাউন্সিলর হয়েছেন আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বিসিবি নির্বাচনে ক্যাটাগরি-১ থেকে মনোনয়ন পত্র নিয়েছেন।
তফসিল অনুযায়ী ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে হবে। ১ অক্টোবর পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে পারবেন প্রার্থীরা। ওই দিন বেলা ২টায় প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।