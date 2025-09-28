ফাইনালের জন্যই সেরাটা রেখে দিয়েছে পাকিস্তান: সালমান আলী

এশিয়া কাপ ফাইনালে আজ রবিবার ভারতের মুখোমুখি হওয়ার আগে আত্মবিশ্বাসী পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগা। তিনি বিশ্বাস করেন, পাকিস্তান দল সেরা পারফরম্যান্সটা তারা ধরে রেখেছে ফাইনালের জন্য। দুবাইয়ে আগের দুই সাক্ষাতে বড় ব্যবধানে হারের পরও ফাইনালে ঘুরে দাঁড়ানোর আশায় সালমান।
ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান অধিনায়ক বলেছেন, ‘পাকিস্তান-ভারত ম্যাচ মানেই বাড়তি চাপ। যদি বলি চাপ নেই, সেটা ভুল হবে। দুই দলই সমান চাপ নিয়ে খেলবে। আমরা তাদের চেয়ে বেশি ভুল করেছি বলেই জিততে পারিনি। যদি কম ভুল করি, আমরা জিতবো। ইনশাআল্লাহ, কাল আমাদের জয় দেখতে পাবেন।’
এরপরেই নিজেদের সেরাটা দেওয়ার কথা বলেন তিনি, ‘আমাদের চেষ্টা থাকবে নিজেদের সেরা ক্রিকেটটা খেলা। আমরা ভালো করেই জানি, যদি সেরা ক্রিকেটটা খেলতে পারি এবং ৪০ ওভারে নিজেদের পরিকল্পনা বায়স্তবায়ন করতে পারি, তাহলে যে কোনও দলকেই আমরা হারাতে পারবো। আমরা সেই চেষ্টাই করবো।’
সাম্প্রতিক টুর্নামেন্টে মাঠের বাইরের নানা ঘটনায় যেমন শাহেবজাদা ফারহানের বন্দুক উদযাপন, হারিস রউফের সীমানার পাশে ইঙ্গিত কিংবা সূর্যকুমার যাদবের রাজনৈতিক মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক হয়েছে। তবে খেলোয়াড়দের নিজস্ব অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত বলেই মনে করেন পাকিস্তান অধিনায়ক। তার মতে, আক্রমণাত্মক মানসিকতা ফাস্ট বোলারদের কার্যকারিতা বাড়ায়।
এছাড়া, ম্যাচ শেষে দুই দলের করমর্দন না হওয়ার বিষয়েও হতাশা প্রকাশ করেছেন সালমান। তিনি বলেন, ‘আমি কখনও দেখিনি ম্যাচ শেষে করমর্দন হয়নি। সম্পর্ক যত খারাপই থাকুক, ভারত-পাকিস্তান খেলায় করমর্দন সবসময় হয়েছে। তাই এটা ক্রিকেটের জন্য ভালো নয়।’
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে বাইরের চাপ কীভাবে সামলাতে হবে—এ প্রশ্নে সালমান বলেছেন, ‘আমরা শুধু মাঠে নিয়ন্ত্রণযোগ্য বিষয়গুলো নিয়েই ভাবি। বাইরের আলোচনা আমাদের মাথায় নেই। আমাদের লক্ষ্য এশিয়া কাপ জয়, আর সেটার জন্যই আমরা মাঠে নামবো।’