X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০০আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০০
আসিফ আকবর (ফাইল ছবি)

আগামী ৬ অক্টোবর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন। তার আগে বুধবার (১ অক্টোবর) ছিল প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন। 

এদিন সকালেই সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালসহ ১৬ প্রার্থী মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নেন। যে কারণে চট্টগ্রাম থেকে গায়ক আসিফ আকবরের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিচালক নির্বাচিত হতে কোনও বাধা থাকেনি। 

বেলা ১২টা পর্যন্ত ছিল মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ সময়। এরমধ্যে তামিম ইকবালসহ ১৬ জন পরিচালক প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। 

তাদের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন মীর হেলাল উদ্দিন। সেখান থেকে একজন প্রার্থী থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিচালক হয়েছেন গায়ক আসিফ আকবর। 

অন্যদিকে চট্টগ্রাম বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গেছেন আহসান ইকবাল চৌধুরী।

/টিএ/এমকেএইচ/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডআসিফ আকবরবিসিবি নির্বাচন ২০২৫
সম্পর্কিত
আগে নির্বাচনের ফিক্সিং বন্ধ করেন: তামিম ইকবাল
‘নতুন বাংলাদেশে এই ধরনের নির্বাচন আমরা চাই না’
বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন তামিম ইকবাল 
সর্বশেষ খবর
রবিনসনের লড়াই ছাপিয়ে অজিদের জেতালেন মার্শ 
রবিনসনের লড়াই ছাপিয়ে অজিদের জেতালেন মার্শ 
‘মোটা’ জেনারেলদের কটাক্ষ করলেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী
‘মোটা’ জেনারেলদের কটাক্ষ করলেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী
গভীর রাতে পুড়ে ছাই আশ্রয়ণ প্রকল্পের ১০ কক্ষ, খোলা আকাশের নিচে বসবাস
গভীর রাতে পুড়ে ছাই আশ্রয়ণ প্রকল্পের ১০ কক্ষ, খোলা আকাশের নিচে বসবাস
জুলাই আন্দোলনে নিহত শিশুদের পরিবারকে সম্মাননা দেবে সরকার
জুলাই আন্দোলনে নিহত শিশুদের পরিবারকে সম্মাননা দেবে সরকার
সর্বাধিক পঠিত
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
আড়ংয়ের ব্যাগ নিয়ে তীব্র সমালোচনা
আড়ংয়ের ব্যাগ নিয়ে তীব্র সমালোচনা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media