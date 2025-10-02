আইএলটি-টোয়েন্টিতে দল পেয়েছেন সাকিব-তাসকিন

বুধবার অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বহুল প্রতীক্ষিত ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টি তথা আইএলটি-টোয়েন্টির নিলাম। এতে বাংলাদেশি কয়েকজন ক্রিকেটারও ছিলেন তালিকাভুক্ত। প্রথম দফায় না পেলেও দ্বিতীয় ডাকেই দল পেয়েছেন সাকিব আল হাসান। তাকে দলে নিয়েছে এমআই এমিরেটস। সাকিবকে ৪০ হাজার মার্কিন ডলারে দলভুক্ত করেছে মুম্বাই ফ্র্যাঞ্চাইজি। তাতে এই টুর্নামেন্টে অভিষেক হতে যাচ্ছে বামহাতি অলরাউন্ডারের।
সাকিব নিজেও সেই অভিষেকের কথা নিজের অফিশিয়াল ফেসবুকে লিখেছেন, ‘আমি আইএলটি-টোয়েন্টিতে এমআই এমিরেটসের হয়ে অভিষেক করতে যাচ্ছি! এই পরিবারের অংশ হতে পারা আমার জন্য গর্বের।’
এছাড়া বাংলাদেশি পেসার তাসকিন আহমেদকে দলে টেনেছে শারজা ওয়ারিয়র্স। তাকে অবশ্য সাকিবের চেয়ে দ্বিগুণ ৮০ হাজার মার্কিন ডলারে কিনেছে তারা। তাসকিনেরও এই বিদেশি লিগে অভিষেক হবে। এর আগে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে খেলেছেন।
অন্যদিকে, মোস্তাফিজুর রহমানকে দলে নিয়েছে দুবাই ক্যাপিটালস। আইপিএলের দিল্লি ক্যাপিটালসের মালিকানাধীন এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগ দিচ্ছেন বাঁহাতি এই পেসার। ইংলিশ পেসার লুক উডের জায়গায় তাকে দলে ভিড়িয়েছে দুবাই ক্যাপিটালস। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি আগেই তার অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল।
বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে অভিজ্ঞ ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার দিনেশ কার্তিককেও দলে নিয়েছে শারজা ওয়ারিয়র্স। তবে ১ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলারে তালিকাভুক্ত অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে কোনও দলই নেয়নি। যা বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে।