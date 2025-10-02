এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল তকমা নিয়ে রশিদ, ‘এটা মিডিয়ার তৈরি’

এবারের চলতি এশিয়া কাপে আফগানিস্তানকে নিয়ে একটি কথা বেশ আলোচনার জন্ম দেয়। সেটা হচ্ছে এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল আফগানিস্তান। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে বিষয়টি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতেও চলে নানা ধরনের বিদ্রুপাত্মক মিম। বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগেও একই বিষয়ে প্রশ্ন ছুটে গেলো আফগান অধিনায়ক রশিদ খানের কাছে। জবাবে তিনি বলেছেন, কখনোই তারা নিজেদের ‘এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল’ দাবি করেননি। মূলত অতীতের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই ভক্ত ও গণমাধ্যম তাদের এমন তকমা দিয়েছে।
শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে রশিদ বলেছেন, ‘মানুষ বলে-এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল, এটা সেটা…। আমরা কখনও তা বলিনি। আমরা আগের ম্যাচগুলোতে ভালো করেছি বলেই হয়তো এ ট্যাগটা এসেছে। ভবিষ্যতে যদি ভালো না করি, তাহলে আমরা তিন, চার, পাঁচ কিংবা ছয় নম্বর হবো। এটাই বাস্তবতা।’’
তিনি সাম্প্রতিক সময়ে আইসিসি টুর্নামেন্টে আফগানিস্তানের পারফরম্যান্সের দিকেও ইঙ্গিত করেন। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল খেলেছে আফগানরা, যেখানে তারা সুপার এইটে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে পয়েন্ট সমান হলেও পাকিস্তানের ওপরে থেকে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেছিল তারা। ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তারা ইংল্যান্ডকে হারালেও বাংলাদেশ ও পাকিস্তান কোনও ম্যাচ-ই জিততে পারেনি। তবে সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে তাদের।
‘মিডিয়ার তৈরি ট্যাগ’ প্রসঙ্গে রশিদ বলেছেন, ‘এটা মিডিয়ার কাজ। তারা আলোচনা তোলার মতো কিছু একটা বানায়, মানুষ সেটা নিয়ে কথা বলে, মজা করে। আজ যদি আমরা ভালো করি, মিডিয়াই আবার আমাদের সেরা দল বলবে। তাই এসব ট্যাগ কোনও ব্যাপার নয়। ক্রিকেটে আজকের দিনে কেমন খেলছি সেটাই আসল।’
ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স নিয়েও একই কথা বললেন বিশ্বের অন্যতম সেরা লেগস্পিনার, ‘যদি আমি আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর বোলার হই, তার মানে এই নয় মাঠে নামলেই ৫ বা ১০ উইকেট পাবো। আমাকে মাঠে নামতে হবে, শতভাগ দিতে হবে। অতীতের কিছুই গ্যারান্টি দেয় না, আজ দলের জন্য কেমন খেলছি সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।’