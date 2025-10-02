X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পাকিস্তানকে সহজে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু বাংলাদেশের 

স্পোর্টস ডেস্ক
০২ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২০আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৪
অভিষেকে ফিফটির দেখা পেয়েছেন রুবাইয়া।

নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে শুরুতেই সহজ জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। কলম্বোতে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়ে মিশন শুরু করেছে নিগার সুলতানারা। ১৩০ রানের লক্ষ্য তারা ৩ উইকেট হারিয়ে ১১৩ বল হাতে রেখে তাড়া করেছে। নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে এটি টাইগ্রেসদের দ্বিতীয় জয়। ২০২২ সালেও প্রথম জয়টি এসেছিল এই পাকিস্তানের বিপক্ষে।   

৭ রানে ফারজানা হক (২) ফিরলে শুরুর ধাক্কা সামাল দেন অভিষিক্ত রুবাইয়া হায়দার। অভিষেকেই ফিফটি তুলে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছান তিনি। শেষ পর্যন্ত ৭৭ বলে ৫৪ রানে অপরাজিত থেকেছেন। তার ইনিংসে ছিল ৮টি চারের মার। 

রুবাইয়া দ্বিতীয় উইকেটে শারমিনকে নিয়ে ২৮ রান যোগ করেন। তার পর অধিনায়ক নিগার সুলতানাকে নিয়ে যোগ করেন আরও ৬২ রান। নিগার ২৩ রানে ফিরলে সোবহানা মোস্তারির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ৩৪ রানের জুটিতে পরে নিশ্চিত করেন অসাধারণ একটি জয়। সোবহানা মোস্তারি ১৯ বলে ২৪ রানের ঝড়ো ব্যাটিং করেন। তার ইনিংসে ছিল ৬টি চারের মার। 

শ্রীলঙ্কার আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে অলরাউন্ড নৈপুণ্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তান শুরুতেই বিপর্যয়ে পড়ে। ইনিংসের প্রথম ওভারেই গতিময় বোলিংয়ে জোড়া আঘাত হানেন মারুফা আক্তার। তিনি ফিরিয়ে দেন ওমাইমা সোহেল ও সিদরা আমিনকে। সুইং বোলিংয়ে আলো কাড়েন তিনি। ৩১ রান দুটি নিয়ে পরে ম্যাচসেরাও হয়েছেন। এক ওভারে জোড়া শিকারে ম্যাচসেরা মারুফা।

এরপর খেলার নিয়ন্ত্রণ নেন স্পিনাররা। শর্ণা আক্তার মাত্র ৫ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ঝলক দেখান। আর নাহিদা আক্তার নেন ১৯ রানে ২ উইকেট। ফলে পাকিস্তান সবকটি উইকেট হারিয়ে ৩৮.৩ ওভারে থামে মাত্র ১২৯ রানে। 

/এফআইআর/ 
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
মণ্ডপের তার সরাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু
মণ্ডপের তার সরাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু
এনসিপিকে শাপলা দিলে মামলা করবেন না মান্না, অন্য কাউকে দেওয়ায় আপত্তি
এনসিপিকে শাপলা দিলে মামলা করবেন না মান্না, অন্য কাউকে দেওয়ায় আপত্তি
পাকিস্তানকে সহজে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু বাংলাদেশের 
পাকিস্তানকে সহজে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু বাংলাদেশের 
এশিয়া-প্যাসিফিক ফোরাম জলবায়ুতে অর্থায়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা দিতে হবে: পরিবেশ উপদেষ্টা
এশিয়া-প্যাসিফিক ফোরাম জলবায়ুতে অর্থায়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা দিতে হবে: পরিবেশ উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
সবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনসবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
নেই ভিসা-পাসপোর্ট, শূন্যরেখায় বাবা-মেয়ের শেষ দেখা
নেই ভিসা-পাসপোর্ট, শূন্যরেখায় বাবা-মেয়ের শেষ দেখা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media