শুক্রবার, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
১৮ আশ্বিন ১৪৩২
ম্যাচসেরা মারুফা বললেন, ‘ঘুমের মধ্যেও এই মুহূর্ত কল্পনা করেছি’

স্পোর্টস ডেস্ক
০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১২:০০আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩৭
স্বপ্নের এক স্পেল উপহার দেন মারুফা।

নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে শুরুটা সহজ জয়ে করেছে বাংলাদেশ। কলম্বোয় বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের ১২৯ রানের টার্গেট সাত উইকেট হাতে রেখে ১৮.৫ ওভার বাকি থাকতে তাড়া করেছে। 

টুর্নামেন্টের প্রথম ওভারেই দেখা মেলে টাইগ্রেসদের আগ্রাসী চেহারার। বল নিয়ে বড় মঞ্চে নিজের জাত চেনান মারুফা আক্তার। তার প্রথম ওভারের পঞ্চম বলেই দেখা দেয় অসাধারণ এক ডেলিভারি। নিখুঁত সিম পজিশন, হালকা ইন-সুইং, আর মুহূর্তেই লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় পাকিস্তানি ব্যাটারের স্টাম্প। শূন্য রানে সাজঘরে ফেরেন ওমাইমা সোহেল। পরের বল বিপদ আরও বাড়িয়ে ছাড়ে দলটার। দুর্দান্ত ফর্মে থাকা পাকিস্তানি ওপেনার সিদরা আমিন ভেবেছিলেন থিতু হবেন, কিন্তু ভিন্ন পরিকল্পনা ছিল মারুফার। ইন-সুইংয়ে ব্যাটের কানায় লেগে বল স্টাম্পে আঘাত করে। টানা দুই বলে দুই উইকেট তুলে পাকিস্তানকে শুরুতেই বিপদে ফেলেন তিনি। 

২০ বছর বয়সী এই পেসারকে বরাবরই বলা হচ্ছিল বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। বিশ্বকাপের মঞ্চে যেন স্বপ্নের শুরুটা হলো তার। ইনিংসে শেষ পর্যন্ত তার ঝুলিতে ২ উইকেট ৩১ রান হলেও প্রথম ছয় বলেই তৈরি হয়ে যায় পাকিস্তানের ভাঙনের পথ। শেষ পর্যন্ত ৩৮.৩ ওভারে ১২৯ রানে অলআউট হয়ে যায় তারা।

ম্যাচ শেষে উচ্ছ্বাস লুকাতে পারলেন না মারুফা, ‘আমি ভীষণ উচ্ছ্বসিত। এই বিশ্বকাপই আমার জীবন, এটাই আমার প্রথম আসর। দুই মাস ধরে প্রতিদিন, এমনকি ঘুমের মধ্যেও আমি এই মুহূর্ত কল্পনা করেছি। প্রথম ম্যাচে ভালো কিছু করতে চাইতাম। আজ মনে হচ্ছে, আমি-ই ম্যাচ জেতালাম।’ 

তার আগুনঝরা বোলিংয়ে ছন্দ মেলান অন্য বোলাররাও। নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে পাকিস্তানকে কোনও সুযোগই দেননি তারা। এরপর ব্যাট হাতে নতুন মুখ রুবাইয়া হায়দার দেখালেন অসাধারণ ব্যাটিং স্কিল। অর্ধশতকের ইনিংস খেলে অপরাজিত থেকে দলকে সহজ জয়ে পৌঁছে দেন। তবে তার ইনিংসকেও ছাপিয়ে যায় মারুফার জাদুকরি সূচনা।

দুই বলে দুই উইকেট নেওয়ার অনুভূতি কেমন? এমন প্রশ্নে হাসলেন মারুফা, ‘মনে হয়েছে শুধু স্বপ্ন। সতীর্থরা আমাকে দারুণ সমর্থন দিয়েছে। আর বিশেষ ধন্যবাদ আমাদের টিম অ্যানালিস্টকে, খেলার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছিলেন। মাঠে আমরা প্রচুর এনার্জি দেখিয়েছি, এই জয় থেকে অনেক ইতিবাচকতা নিয়ে সামনে এগোবো।’

তার দুর্দান্ত স্পেল ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও। সমর্থক ও বিশ্লেষকরা এখনই চাইছেন তাকে বড় বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে দেখতে। মারুফা নিজেও প্রস্তুতির কথা জানালেন, ‘হ্যাঁ, আমি চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত।’

নারী ক্রিকেট দল
