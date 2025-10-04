‘যোদ্ধা’ সোহানের প্রশংসায় জাকের

আফগানিস্তানের বিপক্ষে দুই ম্যাচেই বাংলাদেশকে উদ্ধার করেছেন নুরুল হাসান সোহান। অপরাজিত দুই ইনিংসে দলের জয় নিশ্চিত করেছেন এই ব্যাটার। এমন ব্যাটিংয়ের পর তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সতীর্থ জাকের আলী ।
শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দুর্দান্ত শুরুর পর মাত্র ৯ রানের মধ্যে ৬ উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে যায় বাংলাদেশ। তবে একপ্রান্তে আগলে রেখে ১৩ বলে ২১ রানের অপরাজিত ইনিংসে দলকে জয়ের নোঙরে নিয়ে যান সোহান।
পরের ম্যাচেও ধারাবাহিক সোহান। এবার ১৪৮ রানের লক্ষে শামীম হোসেন ও জাকের আলি অনিক ভালো ইনিংস খেললেও, শেষে দ্রুত কিছু উইকেট হারিয়ে আবার হারের শঙ্কায় পড়ে যায় বাংলাদেশ। তবে ব্যতিক্রম ছিলেন সোহান। একপ্রান্ত আগলে রেখে ১ চার ও ৩ ছক্কায় ২১ বলে ৩১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন ৩২ বছর বয়সী এই ব্যাটার।
সোহানকে তাই প্রশংসায় ভাসালেন বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক জাকের আলী। বলেন, ‘সব কৃতিত্ব ছেলেদের, যেভাবে খেলেছে। বোলাররা ভালো করেছে। বিশেষ করে সোহান ভাই। যেভাবে তিনি দলে ফিরেছেন এবং পরপর দুই ম্যাচে নিজের অভিজ্ঞতার ছাপ রেখেছেন। লম্বা সময় পর ফিরে এমন পারফরম্যান্স করা, যোদ্ধার মতো খেলা একদমই সহজ নয়। ছেলেদের নিয়ে আমি গর্বিত।’
টানা দুই জয়ে সিরিজের ট্রফি নিশ্চিত করে ফেলেছে বাংলাদেশ। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টিতে দলের পারফরম্যান্সে বেশি তৃপ্ত জাকের। তিনি বলেন, ‘দুই ম্যাচেই আমরা ভালো খেলেছি। বিশেষ করে আজকে বেশি ক্লিনিক্যাল ছিলাম। আজকের উইকেট তুলনামূলক ভালো ছিল। বোলাররা মঞ্চ সাজিয়ে দিয়েছে। ভালো উইকেটে ছেলেরা ভালো ক্যারেক্টার দেখিয়েছে।’