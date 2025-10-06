বোলার, ফিল্ডিং ইউনিটের প্রশংসায় জাকের আলী 

আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের পর বোলার আর ফিল্ডিং ইউনিটের প্রশংসা করেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক জাকের আলী।
প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশ শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয়। আফগানিস্তানকে ৯ উইকেটে ১৪৩ রানে থামিয়ে দেয় টাইগাররা। মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন মাত্র ১৫ রানে নেন ৩ উইকেট, নাসুম আহমেদ ১৮ রানে নেন ২টি। তানজিম হাসান সাকিবও শিকার করেন দুই উইকেট। বোলারদের নির্ভুল বোলিংয়ে পুরো ইনিংসজুড়ে আফগান ব্যাটাররা চাপে ছিলেন।
এশিয়া কাপে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর দলকে ঘুরে দাঁড়াতে নেতৃত্ব দেওয়া জাকের ম্যাচশেষে বলেন, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই ছেলেরা এশিয়া কাপে হতাশার পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, যেভাবে তারা ফিরে এসেছে, সেটা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। সবচেয়ে বেশি খুশি আমরা ফিল্ডিং নিয়ে। জেমস প্যামেন্ট ফিল্ডিং কোচ হিসেবে যুক্ত হয়েছেন। আমরা ফিল্ডিং ইউনিট হিসেবে ভালো কাজ করছি। আমাদের বোলাররা অসাধারণ করেছে—তারা ব্যাটারদের কাজ সহজ করেছে, আর ব্যাটাররাও জবাব দিয়েছে মাঠে।’
১৪৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ইনফর্ম ব্যাটার সাইফ হাসান ৩৮ বলে অপরাজিত ৬৪ রান করে দলকে জয় এনে দেন। তার ইনিংসে ছিল সাতটি বিশাল ছক্কা ও দুটি চার। ওপেনার তানজিদ হাসান তামিমের (৩৩ বলে ৩৩) সঙ্গে ৫৫ রানের জুটিও গড়েন সাইফ। জয়সূচক ছক্কাটি মারেন নুরুল হাসান সোহান। তাতে দুই ওভার হাতে রেখেই ম্যাচ শেষ করে বাংলাদেশ।
যদিও আফগানিস্তানের মুজিব উর রহমান এক ওভারে জাকের ও শামীম হোসেনকে আউট করে ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, কিন্তু সাইফের ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাসী ব্যাটিংয়ে কোনও বিপত্তি ঘটেনি। দলের পারফরম্যান্স নিয়ে জাকের বলেছেন, ‘সবাই সক্ষম। শুধু নিজেদের বিশ্বাস করতে হবে যে তারা বিশ্বের সেরাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। আমি নিশ্চিত, এই দলটির সেই সামর্থ্য আছে।’
হোয়াইটওয়াশ নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে জাকের বলেছেন, ‘অনুভূতিটা দারুণ। আমরা জানি, তাদের স্পিন আক্রমণ অনেক শক্তিশালী। তাই আমরা আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছিলাম—ব্যাটিং, ফিল্ডিং সব দিক থেকেই। পুরো কৃতিত্ব ছেলেদের। তারা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেছে এবং নিখুঁতভাবে বাস্তবায়ন করেছে।’
শেষে সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জাকের বলেন, ‘আমাদের ভক্তরা সবসময় পাশে থাকে, পৃথিবীর যেখানেই খেলি না কেন, তাদের জন্যই এই জয় উৎসর্গ করছি।’