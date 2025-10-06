বিসিবি নির্বাচনে ভোট দিয়েছি, তা মোটেও সত্যি নয়: তামিম 

নির্বাচনে হস্তক্ষেপসহ নানান কারণ দেখিয়ে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। আজ সোমবার বিসিবি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার গুঞ্জন উঠেছিল তাকে নিয়ে। তবে তামিম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ভোট দেওয়ার বিষয়টি উড়িয়ে দেন তিনি।
তামিম লিখেছেন, ‘অনেক মিডিয়ায় ও নানা মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে, বলা হচ্ছে বিসিবি নির্বাচনে আমি ভোট দিয়েছি। তা মোটেও সত্যি নয়।’
তিনি আরও বলেছেন, ‘আমি ই-ভোট দেওয়ার আবেদন করেছিলাম আগে, কারণ দেশের বাইরে ছিলাম। কিন্তু ওল্ড ডিওএইচএস ক্লাবের কাউন্সিলর হিসেবে আমি নির্বাচনে অংশ নেইনি বা ভোট দেইনি।’