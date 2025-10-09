X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দল ঘোষণা ক্যারিবিয়ানদের

স্পোর্টস ডেস্ক
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১১আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১১
বাংলাদেশ সফরে আসার আগে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে ১৮ অক্টোবর ঢাকায়, এরপর চট্টগ্রামে ২৭ অক্টোবর থেকে শুরু হবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।

দলের নেতৃত্বে আছেন শাই হোপ, দুই ফরম্যাটেই অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। দুই স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন গুডাকেশ মোটি, শেরফানে রাদারফোর্ড, জেইডেন সিলস, রোমারিও শেফার্ড ও ব্র্যান্ডন কিং।

প্রথমবারের মতো ওয়ানডে দলে ডাক পেয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অনূর্ধ্ব–১৯ দলের সাবেক অধিনায়ক আকিম অগাস্ট। অন্যদিকে অভিজ্ঞ ওপেনার এভিন লুইস কব্জির ইনজুরি থেকে সেরে ওঠার প্রক্রিয়ায় থাকায় বাংলাদেশ সফরে থাকছেন না।

আগামী বছরে আইসিসি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এই সিরিজটিকে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি হিসেবে দেখছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল। দলটির প্রধান কোচ ড্যারেন স্যামি বলেছেন, ‘এই স্কোয়াডটি দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যের জন্য জয়ের মানসিকতা ও দলীয় সংহতি বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আগামী (২০২৭) বিশ্বকাপের আগে এটি অত্যন্ত জরুরি।’ 

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে স্কোয়াড:

শাই হোপ (অধিনায়ক), আলিক আথানেজ, আকিম অগাস্ট, জেদিয়া ব্লেডস, কেসি কার্টি, রোস্টন চেজ, জাস্টিন গ্রিভস, আমির জাঙ্গু, শামার জোসেফ, ব্র্যান্ডন কিং, গুডাকেশ মোটি, খ্যারি পিয়েরে, শেরফানে রাদারফোর্ড, জেইডেন সিলস, রোমারিও শেফার্ড।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি–টোয়েন্টি স্কোয়াড:
শাই হোপ (অধিনায়ক), আলিক আথানেজ, আকিম অগাস্ট, রোস্টন চেজ, জেসন হোল্ডার, আকিল হোসেন, আমির জাঙ্গু, শামার জোসেফ, ব্র্যান্ডন কিং, গুডাকেশ মোটি, রোভম্যান পাওয়েল, শেরফানে রাদারফোর্ড, জেইডেন সিলস, রোমারিও শেফার্ড, র‍্যামন সিমন্ডস।

সিরিজ সূচি:
প্রথম ওয়ানডে: ১৮ অক্টোবর – মিরপুর, ঢাকা
দ্বিতীয় ওয়ানডে: ২১ অক্টোবর – মিরপুর, ঢাকা
তৃতীয় ওয়ানডে: ২৩ অক্টোবর – মিরপুর, ঢাকা

প্রথম টি–টোয়েন্টি: ২৭ অক্টোবর – চট্টগ্রাম
দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টি: ২৯ অক্টোবর – চট্টগ্রাম
তৃতীয় টি–টোয়েন্টি: ৩১ অক্টোবর – চট্টগ্রাম

 

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
