গিলের সেঞ্চুরির পর ভারতকে চালকের আসনে রেখেছে স্পিনাররা

স্পোর্টস ডেস্ক
১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০০আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১৩
দ্বিতীয় টেস্টেও চালকের আসনে ভারত।

স্পিনারদের নিয়ন্ত্রণে দ্বিতীয় টেস্টেও আধিপত্য দেখাচ্ছে ভারত। শনিবার দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অধিনায়ক শুবমান গিলের দারুণ সেঞ্চুরির পর নিয়মিত বিরতিতে আক্রমণ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছেন ভারতের স্পিনাররা।

দ্বিতীয় দিন শেষে প্রথম ইনিংসে সফরকারীদের স্কোর ৪ উইকেটে ১৪০। তারা এখনও ভারতের থেকে ৩৭৮ রানে পিছিয়ে। ক্রিজে রয়েছেন শাই হোপ (৩১*) ও উইকেটরক্ষক ব্যাটার টেভিন ইমলাচ (১৪*)। দিনের নায়ক ছিলেন বাঁহাতি স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা। নিয়েছেন ৩টি উইকেট।

এর আগে ভারতের প্রথম ইনিংসে অধিনায়ক গিল খেলেছেন অপরাজিত ১২৯ রানের ইনিংস। চলতি বছরে ৮ টেস্টে এটি তার পঞ্চম শতক। তাতে ভারতের অধিনায়কদের মধ্যে এক পঞ্জিকাবর্ষে যৌথভাবে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েছেন তিনি। ২০১৭ ও ২০১৮ সালে পাঁচটি করে সেঞ্চুরি করেছিলেন তখনকার অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ১৯৯৭ সালে অধিনায়ক হিসেবে শচীন টেন্ডুলকারও করেন চারটি সেঞ্চুরি।

গতকাল ১৭৫ রানে অপরাজিত থাকা যশস্বী জয়সওয়াল দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই রানআউট হয়ে ফিরে যান। ভারত শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেটে ৫১৮ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ওপেনার তেজনারায়ণ চন্দরপল (৩৪) ও অ্যালিক আথানেজ (৪১) কিছুটা প্রতিরোধ গড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত জাদেজার শর্ট লেংথের বলে এজ হয়ে স্লিপে ধরা পড়েন চন্দরপল। এরপর কুলদীপ যাদব আথানেজকে ফেরান। পরের ওভারেই জাদেজার বলে শূন্য রানে সাজঘরে ফেরেন ক্যারিবীয় অধিনায়ক রোস্টন চেজ।

শাই হোপ অবশ্য লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন। দিনের দ্বিতীয় সেশনে আউট হন ওপেনার জন ক্যাম্পবেল (১০)। জাদেজার বলে স্লগ সুইপ করতে গেলে বল চলে যায় সাই সুদর্শনের হাতে। 

সিরিজে ১-০ তে এগিয়ে থাকা ভারত দুই টেস্টের সিরিজটি ২-০ তে জেতার জন্য এখন পরিষ্কার ফেভারিট অবস্থানে। 

/এফআইআর/
বিষয়:
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
শাটডাউনের অজুহাতে আবারও ব্যাপক ছাঁটাই শুরু করেছে ট্রাম্প প্রশাসন
'ভোটের খবর সংগ্রহে ইসির নীতিমালা স্বাধীন সাংবাদিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক'
রাজশাহী মেডিক্যালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু
মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিমের সহযোগী সাংবাদিক আজহার আলী রিমান্ডে
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
