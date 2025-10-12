X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এনসিএলে টানা দ্বিতীয় শিরোপা রংপুরের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২৯আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩০
আবার শিরোপা জিতেছে রংপুর।

প্রত্যাশার ধারে কাছেও যেতে পারেনি এনসিএল টি–টোয়েন্টির ফাইনাল। তবে শিরোপাধারী রংপুর রবিবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খুলনাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে সহজভাবেই টানা দ্বিতীয় শিরোপা ঘরে তুলেছে।

গত আসরের মতো এবার আর রান–উৎসব দেখা যায়নি টুর্নামেন্টে। জাতীয় দলের ব্যস্ততায় অনেক তারকা ক্রিকেটার অনুপস্থিত থাকায় ম্যাচগুলোতে আগের মতো উত্তেজনাও ছিল না। তবু আকবর আলীর নেতৃত্বে রংপুর দলগত শিরোপা ধরে রেখেছে।

অভিজ্ঞ নাসির হোসেন আবারও সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ম্যাচসেরাও তিনি। শুক্রবার চট্টগ্রামের বিপক্ষে কোয়ালিফায়ারে ইনিংস উদ্বোধন করা এই অলরাউন্ডার ফাইনালেও ঝলসে ওঠেন। ৩১ বলে ৪৬ রানের ইনিংসে পাঁচটি চার ও একটি ছক্কা হাঁকিয়ে ১৩৭ রানের লক্ষ্য তাড়ায় রংপুরকে দারুণ সূচনা এনে দেন। জাহিদ জাভেদের সঙ্গে তার ৬১ রানের জুটিতে ভর করে এগিয়ে যায় দলটি। নাসির ১২তম ওভারে আউট হলেও অভিজ্ঞ নাঈম ইসলাম (৩২ বলে ৪০) এবং অধিনায়ক আকবর আলী (১৫ বলে ১৯*) অবিচ্ছিন্ন ৫৪ রানের জুটি গড়ে তিন ওভার হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করেন। 

এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে খেই হারায় খুলনা। ইনিংসের প্রথম ওভারেই নাসুম আহমেদের বলে শূন্য রানে আউট হন ইমরানুজ্জামান। এরপর সৌম্য সরকারের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হন এনামুল হক। পাওয়ার প্লেতে সৌম্য নিজেও ছন্দ খুঁজে পাননি। নাসিরের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে চাপে পড়ে ২২ বলে ৮ রান করেই সাজঘরে ফেরেন।

অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন ৩২ বলে ৪৪ রানের ইনিংস কিছুটা লড়াই জমালেও শেষ দিকে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর ১৩ বলে ২৪ রানের ঝড়ো ইনিংস খুলনাকে ১৩৬ রানে নিয়ে যায়।

/এফআইআর/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
ইতালি পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
ইতালি পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
এনসিএলে টানা দ্বিতীয় শিরোপা রংপুরের
এনসিএলে টানা দ্বিতীয় শিরোপা রংপুরের
মার্কিন শুল্ক হুমকিতে ‘দ্বিচারিতা’র অভিযোগ চীনের
মার্কিন শুল্ক হুমকিতে ‘দ্বিচারিতা’র অভিযোগ চীনের
শেখ হাসিনাসহ সাবেক ৭ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
শেখ হাসিনাসহ সাবেক ৭ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
সর্বাধিক পঠিত
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে ভাঙচুর-গোলাগুলি, যুবক গুলিবিদ্ধ
কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে ভাঙচুর-গোলাগুলি, যুবক গুলিবিদ্ধ
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media