X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দিল্লিতে জিতে ক্যারিবিয়ানদের হোয়াইটওয়াশ করেছে ভারত

স্পোর্টস ডেস্ক
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫০আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫০
দিল্লিতেও জিতেছে ভারত।

জয়ের সুবাস আগে থেকেই পাচ্ছিল ভারত। শুধু ছিল অপেক্ষা। মঙ্গলবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টের শেষ দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭ উইকেটে হারিয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে স্বাগতিক দল।

জয়ের জন্য ১২১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শেষ দিনের সকালের সেশনেই লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে স্বাগতিকরা। অপরাজিত ৫৮ রান করেন লোকেশ রাহুল, সাই সুদর্শন যোগ করেন ৩৯ রান। এই সময়ে সুদর্শনের পর মাত্র ১৩ রানে আউট হন অধিনায়ক শুবমান গিল (১৩)। ধ্রুব জুরেল ৬ রানে অপরাজিত থাকেন। 

আহমেদাবাদে তিন দিনের মধ্যেই সিরিজের প্রথম টেস্ট জেতা ভারত এই টেস্টেও নিজেদের দৃঢ় অবস্থানে নেয় প্রথম ইনিংসে ৫১৮ রানে পাঁচ উইকেটে ইনিংস ঘোষণা করে।

প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসে ২৪৮ রানে গুটিয়ে যায় এবং পরে ফলোঅন করতে বাধ্য হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ভারত ৫১৮/৫ ডি. (জয়সওয়াল ১৭৫, গিল ১২৯*; ওয়ারিক্যান ৩/৯৮) ও ১২৩/৩ (লক্ষ্য: ১২১) (রাহুল ৫৮*, সুদর্শন ৩৯) 

ফল: ভারত ৭ উইকেটে জয়ী।

ম্যাচসেরা: কুলদীপ যাদব, সিরিজ সেরা: রবীন্দ্র জাদেজা

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৪৮ (আথানেজ ৪১, হোপ ৩৬; কুলদীপ ৫/৮২) (ফলোঅন), ও ৩৯০ (ক্যাম্পবেল ১১৫, হোপ ১০৩; কুলদীপ ৩/১০৪, বুমরা ৩/৪৪)। 

 

/এফআইআর/ 
বিষয়:
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
সম্পর্কিত
পঞ্চম দিনে গড়ালো দিল্লি টেস্ট, জয়ের পথে ভারত
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে নেই উইলিয়ামসন 
দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে নামিবিয়ার ইতিহাস  
সর্বশেষ খবর
‘কয়েকজন উপদেষ্টার অপকর্মের প্রমাণ আছে, সংশোধন না হলে নাম প্রকাশ করবো’
‘কয়েকজন উপদেষ্টার অপকর্মের প্রমাণ আছে, সংশোধন না হলে নাম প্রকাশ করবো’
সায়েন্সল্যাব মোড়ে অবরোধ ঢাকা কলেজ শিক্ষার্থীদের
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ সংশোধনের দাবিসায়েন্সল্যাব মোড়ে অবরোধ ঢাকা কলেজ শিক্ষার্থীদের
হয়রানি-জটিলতা নিরসনে বুধবার থেকে অনলাইনে জামিননামা
হয়রানি-জটিলতা নিরসনে বুধবার থেকে অনলাইনে জামিননামা
মিরপুর রূপনগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিয়ন্ত্রণে ৮ ইউনিট
মিরপুর রূপনগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিয়ন্ত্রণে ৮ ইউনিট
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মিরাজদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ, যা বললো বিসিবি
মিরাজদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ, যা বললো বিসিবি
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media