X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাংলাদেশকে সহজে হারিয়ে সেমিতে অস্ট্রেলিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০০আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০৪
সেঞ্চুরি করেছেন হিলি।

নারীদের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে দাপুটে জয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া। টসে জিতে আগে ব্যাট করে ১৯৮ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। ১৯৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনার অ্যালিসা হিলি ও ফোবি লিচফিল্ড অনায়াসেই কাজটা সেরে ফেলেন। ২৪.৫ ওভারে ১০ উইকেটের জয় নিশ্চিত করেন তারা। 

এই জয়ে পাঁচ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠেছে অস্ট্রেলিয়া। অন্যদিকে, বাংলাদেশ পাঁচ ম্যাচে দুই পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে রয়ে গেছে।

শুরুর জুটি থেকেই ঝড় তোলে অস্ট্রেলিয়া। ১০০ রানের জুটি গড়ে বাংলাদেশি বোলারদের হতাশ করে হিলি-লিচফিল্ড জুটি। হিলি ৭৭ বলে ১১৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছেন। এটি তার টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। তার ইনিংসে ছিল ২০টি চার। অন্য প্রান্তে লিচফিল্ডও দুর্দান্ত সঙ্গ দেন। ৮৪ রানের ইনিংসে মারেন ১২টি চার ও একটি ছক্কা।

এর আগে বাংলাদেশের হয়ে ব্যাট হাতে দারুণ লড়াই করেছেন সোবহানা মোস্তারি। তার অপরাজিত ৬৬ রানের ইনিংসে ভর করে বাংলাদেশ ৯ উইকেটে ১৯৮ রান তোলে। শেষ দিকে তিন ওভারে ২৮ রান এনে দলকে ২০০ কাছাকাছি পৌঁছে দেন তিনি। তার ৮০ বলের ইনিংসে ছিল ৯টি চার। রুবাইয়া হায়দারও গুরুত্বপূর্ণ ৪৪ রানের ইনিংস খেলেন। ৪৬ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬৫ রান থাকা বাংলাদেশকে দুইশর কাছাকাছি নিয়ে গেছেন তিনিই। চলমান টুর্নামেন্টে  প্রথমবার অস্ট্রেলিয়া কোনো দলকে অলআউট করতে ব্যর্থ হয়েছে।

নিগার সুলতানা জ্যোতির দল অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার স্পিন আক্রমণের বিপরীতে গতি হারিয়ে ফেলে। ১৮ রানে দুই উইকেট অ্যালানা কিং ও জর্জিয়া ওয়্যারহ্যামও ২২ রানে নেন দুটি। অ্যাশলে গার্ডনার ও অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডও দুটি করে উইকেট শিকার করেন। তারা কিছুটা ব্যয়বহুল ছিলেন। মেগান শাট নেন একটি।

/এফআইআর/
বিষয়:
নারী বিশ্বকাপ
সম্পর্কিত
নারী বিশ্বকাপআজ বাংলাদেশের ম্যাচ, প্রতিপক্ষ হেভিওয়েট অস্ট্রেলিয়া
নারী বিশ্বকাপ বাজে ফিল্ডিংয়ে আরও একটি হার বাংলাদেশের 
নারী বিশ্বকাপে আজ বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ, দেখবেন কোথায়
সর্বশেষ খবর
সবাইকে জুলাই সনদ সইয়ের ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশ হওয়ার আহ্বান
সবাইকে জুলাই সনদ সইয়ের ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশ হওয়ার আহ্বান
স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ, যুবক আটক
স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ, যুবক আটক
চরমোনাই রাজারচর বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র পরিবর্তনের দাবি
চরমোনাই রাজারচর বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র পরিবর্তনের দাবি
৬০ ফিট সড়কের যানজট নিরসনে নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ করছে ডিএনসিসি
৬০ ফিট সড়কের যানজট নিরসনে নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ করছে ডিএনসিসি
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media