রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
আবুধাবি টি-টেন লিগে সাইফ, নাহিদ 

স্পোর্টস ডেস্ক
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৪আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৪
সাইফ হাসান- ফাইল ছবি।

আবুধাবি টি-টেন লিগে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন বাংলাদেশের ব্যাটার সাইফ হাসান ও পেসার নাহিদ রানা। টুর্নামেন্টটি শুরু হবে আগামী ১৮ নভেম্বর।

টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবে প্লেয়ার্স ড্রাফট থেকে অ্যাসপিন স্ট্যালিয়নসে জায়গা পেয়েছেন সাইফ হাসান। অন্যদিকে ড্রাফট থেকে নাহিদ রানাকে দলে নিয়েছে ভিস্তা রাইডার্স।

ড্রাফট শুরুর কয়েক দিন আগেই অবশ্য সরাসরি রয়্যাল চ্যাম্পসে চুক্তিবদ্ধ হন বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান।

আগামী ১৮ নভেম্বর শুরু হতে যাওয়া আবুধাবি টি-টেন লিগের নবম আসরে যুক্ত হচ্ছে পাঁচটি নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি। দলগুলো হচ্ছে- ভিস্তা রাইডার্স, অ্যাসপিন স্ট্যালিয়নস, রয়্যাল চ্যাম্পস, আজমান টাইটানস ও কোয়েটা ক্যাভালরি। তারা যোগ দেবে গত মৌসুমের তিন দল- ডেকান গ্ল্যাডিয়েটর্স, দিল্লি বুলস ও নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের সঙ্গে।

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট
বরগুনায় ডেঙ্গুতে তরুণীর মৃত্যু, নতুন করে আক্রান্ত ৫৮
ময়মনসিংহে যুবককে কুপিয়ে হত্যা
আফগানিস্তানের জায়গায় পাকিস্তানে যাচ্ছে জিম্বাবুয়ে
ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের ফ্যাক্টরিতে আগুন
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
উপদেষ্টা মাহফুজ যে আসনে নির্বাচন করতে পারেন, জানালেন তার ভাই
 
 
