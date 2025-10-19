X
মালয়েশিয়ার প্রথম টি-টোয়েন্টি লিগে পরামর্শকের ভূমিকায় তামিম, ব্রেট লি

স্পোর্টস ডেস্ক
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০৪আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০৪
তামিম ইকবাল, ফাইল ছবি।

ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে মালয়েশিয়া। ২০২৬ সালের জুনে দেশটিতে প্রথমবারের বসতে যাচ্ছে টি-টোয়েন্টি লিগের উদ্বোধনী আসর। তাতে যুক্ত হচ্ছেন বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক ও ওপেনার তামিম ইকবালও!

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মালয়েশিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (এমসিএ) জানায়, টুর্নামেন্টের আকর্ষণ বাড়াতে পরামর্শকের ভূমিকায় থাকবেন বাংলাদেশের তামিম ইকবাল ও অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি পেসার ব্রেট লি।

এমসিএর বিবৃতিতে বলা হয়, পাঁচ দলের এই আসর অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের ৭ জুন থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত। ভেন্যু কুয়ালালামপুর। ইভেন্টটির আয়োজন ও সম্প্রচার দেখভালের দায়িত্বে থাকবে আইপিজি গ্রুপ। একই গ্রুপ শ্রীলঙ্কার লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগেরও (এলপিএল) যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে।

টুর্নামেন্ট আয়োজনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মালয়েশিয়ার ক্রিকেটকে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরা ও স্থানীয় ক্রিকেটারদের মান উন্নয়ন। 

আইপিজি গ্রুপের সিইও অনিল মোহন জানান, এশিয়া জুড়ে লিগকে আকর্ষণীয় করতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণের পরিকল্পনাও করা হচ্ছে।

দলগুলোর নাম, খেলোয়াড় ড্রাফটের প্রক্রিয়া ও পূর্ণাঙ্গ সূচি আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে এমসিএ।

তামিম ইকবাল
