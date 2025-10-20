X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
৭ বলে পড়লো ৫ উইকেট, অবিশ্বাস্য ব্যাটিং ধসে আশা শেষ বাংলাদেশের

স্পোর্টস ডেস্ক
২০ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৩আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৫
নিগার সুলতানা খেলেছেন ৭৭ রানের ইনিংস।

নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখতে দুই দলের জন্যই ম্যাচটা ছিল নকআউট। বাংলাদেশ এক পর্যায়ে জয়ের পথেই ছিল। সেখান থেকে চাপে পড়ে হেরেছে স্নায়ুর লড়াইয়ে। থ্রিলারে পরিণত হওয়া ম্যাচ ৭ রানে জিতেছে শ্রীলঙ্কা। ২০৩ রানের লক্ষ্যে ৯ উইকেটে ১৯৫ রানে থেমেছে বাংলাদেশ দল। তাতে টুর্নামেন্ট সেমির আশা শেষ হয়ে গেছে তাদের। লঙ্কানরা অবশ্য এখনও আশা বাঁচিয়ে রেখেছে।

অবিশ্বাস্য ব্যাটিং ধসে ৭ বলে শেষ ৫ উইকেট হারিয়ে ছিটকে যায় লাল সবুজ দল। একটা পর্যায়ে তারা সঠিক পথেই ছিল। ৪ উইকেটে স্কোর ছিল ১৯১ রান। জয়ের জন্য ১২ বলে দরকার ছিল ১২। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাড়তে থাকা চাপটা সামাল দিতে পারেনি তারা। ৪৯তম ওভারে রিতু মনি ফিরতেই শুরু হয় ধস। শেষ ওভারে লঙ্কান অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তুর চার বলে ফিরেছেন রাবেয়া (১), নাহিদা (০), নিগার সুলতানা (৭৭) ও মারুফা (০)। 

অথচ ৪৪ রানে তিন উইকেট পতনের পর চতুর্থ উইকেটে জয়ের মঞ্চ গড়ছিলেন শারমিন আক্তার (৬৪*) ও নিগার সুলতানা জ্যোতি (৭৭)। ৮২ রান যোগ করেন তারা। শারমিন চোট নিয়ে মাঠ ছাড়লে তার পর স্বর্ণা, নিগার সুলতানা মিলে ৫০ রান যোগ করে সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখেন। এই জুটি ভাঙতেই পথ হারানো শুরু হয় বাংলাদেশের। শেষ দিকে শারমিন মাঠে নামলেও অপরপ্রান্তের ধসে কিছুই করার ছিল না। শারমিন অপরাজিত থাকেন ৬৪ রানে। 
  
এর আগে টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া শ্রীলঙ্কা স্বর্ণা আক্তারের ঘূর্ণি জাদুতে বিপর্যস্ত হয়েছে। ইনিংসের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের রাশ বাংলাদেশের পক্ষে টেনে ধরতে ভূমিকা রেখেছেন তিনি। 

লঙ্কানরা এক পর্যায়ে ১০০ রানে চার উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল। সেখান থেকে নিলাক্ষিকা সিলভা ও হাসিনি পেরেরা ৭৪ রানের জুটি গড়ে দলকে টেনে তোলার চেষ্টা করেন। তবে সেই জুটিও ভেঙে দেন স্বর্ণা। সিলভা (৩৭) ভুল টাইমিংয়ে শর্ট থার্ডে ধরা পড়েন। এরপর দ্রুতই আনুশকা সঞ্জীবানিকেও ফেরান তিনি। এক ওভার পরই সাদান্দিকা কুমারীকে আউট করে চাপ ধরে রাখে বাংলাদেশ। এরপর বড় উইকেট হাসিনি পেরেরাকেও স্বর্ণা বিদায় দেন। ৮৫ রানে থামা এই ব্যাটার রিভার্স সুইপ খেলতে গিয়ে এলবিডাব্লিউ হন। তার ইনিংসে ছিল ১৩টি চার ও একটি ছক্কা। তার আউটের পর ৪৮.৪ ওভারে ২০২ রানে থামে লঙ্কানদের ইনিংস। 

বাংলাদেশের শুরুটা ছিল দুর্দান্ত। ম্যাচের প্রথম বলেই মারুফা আক্তারের হাতে ধরা পড়েন গুনারত্নে। এরপর আতাপাত্তু ও হাসিনি পেরেরা দ্বিতীয় উইকেটে ৭২ রান যোগ করেন। ভালো ছন্দে থাকা আতাপাত্তু (৪৬) ছয়টি চার ও দুটি ছক্কা মারলেও রাবেয়া খাতুনের বলে এলবিডাব্লিউ হয়ে ফেরেন। চামারি আতাপাত্তুকে আউটের পর বাংলাদেশ নিজেদের অবস্থার আরও দৃঢ় করে হার্ষিথা সামারাবিক্রমাকে রানআউট হন এবং কাভিশা দিলহারিকে বিদায় দিয়ে। 

বিষয়:
নারী বিশ্বকাপ
