সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন কামিন্স, নেতৃত্বে স্মিথ

স্পোর্টস ডেস্ক
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩৬আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩৬
স্টিভেন স্মিথ ও প্যাট কামিন্স।

আসন্ন অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কত্ব করবেন স্টিভ স্মিথ। ২১ নভেম্বর পার্থে শুরু হতে যাওয়া এই টেস্ট থেকে পিঠের চোটে ছিটকে গেছেন নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

সিরিজ শুরুর এক মাসও বাকি নেই, কিন্তু কামিন্স এখনো বোলিং-ই শুরু করতে পারেননি। ক্যারিবীয় সফরে গত জুনে পাওয়া পিঠের ইনজুরি থেকে এখনও পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেননি। সেই ইনজুরির কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড ও ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে খেলতে পারেননি তিনি। তবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কামিন্স এখন দৌড়ের অনুশীলন শুরু করেছেন এবং খুব শিগগিরই বোলিংয়ে ফিরবেন।

অস্ট্রেলিয়া কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড জানিয়েছেন, কামিন্সকে এখন দ্বিতীয় টেস্টের জন্য ফিট করার লক্ষ্যেই কাজ চলছে। ডিসেম্বরের ৪ তারিখ থেকে ব্রিসবেনের গাব্বায় শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট, ‘আমরা সময়ের দিক থেকে একটু পিছিয়ে পড়েছি। এক সপ্তাহ আগেই বলেছিলাম, কামিন্সকে সম্পূর্ণ ফিট হতে অন্তত চার সপ্তাহ লাগবে। প্রথম টেস্টে তার খেলার সুযোগ নেই, তবে আমরা দ্বিতীয় টেস্টের ব্যাপারে আশাবাদী। তিনি এই সপ্তাহেই বোলিং শুরু করবেন, যা বড় একটি ধাপ। আমরা এখন দ্বিতীয় টেস্টকে লক্ষ্য করে কাজ করছি।’

ম্যাকডোনাল্ড আরও জানান, কামিন্স প্রথম টেস্টের সময় দলটির সঙ্গে পার্থে থাকবেন, ‘‘প্যাটি দলের সঙ্গে থাকবে, পার্থেও যাবে। তাকে দেখলে অনেকেই প্রশ্ন করবে—সে খেলছে না কেন?, যেটা আমরা মনে করি তাকে ওই পর্যায়ে নিতে সাহায্য করবে।’’

এদিকে ইনজুরি কাটিয়ে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে ক্যামেরন গ্রিনেরও। ভারতের বিপক্ষে সাম্প্রতিক ওয়ানডে সিরিজে সাইড স্ট্রেইনের কারণে তিনি খেলতে পারেননি। এখন তিনি অনুশীলনে ফিরেছেন এবং শেফিল্ড শিল্ডে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলবেন, যদিও ওই ম্যাচে বোলিংয়ের অনুমতি এখনও মেলেনি।

স্টিভ স্মিথ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। ক্যারিয়ারে ৪০ টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। সর্বশেষ ফেব্রুয়ারিতে শ্রীলঙ্কা সফরে অস্ট্রেলিয়ার ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। অধিনায়ক হিসেবে তার ব্যাটিং গড় প্রায় ৭০। যা অধিনায়কহীন অবস্থার গড় (৫০)-এর তুলনায় অনেক বেশি।

বোলিং বিভাগে কামিন্সের জায়গায় স্কট বোল্যান্ডের খেলার সম্ভাবনাই বেশি। ঘরের মাঠে ১২.৬৩ গড়ে উইকেট নেওয়া এই পেসার ২০২১/২২ মেলবোর্ন টেস্টে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ রানে ৬ উইকেট নিয়ে সাড়া ফেলেছিলেন।

অ্যাশেজ
