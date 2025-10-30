শেষ টি-টোয়েন্টিতেও অপরিবর্তিত বাংলাদেশ দল 

বুধবার এক ম্যাচ হাতে রেখেই টি-টোয়েন্টি সিরিজ ২-০ ব্যবধানে নিশ্চিত করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চট্টগ্রামে শুক্রবারের ম্যাচটি এখন আনুষ্ঠানিকতার। সেই ম্যাচকে লক্ষ্য করে অপরিবর্তিত স্কোয়াডই রেখে দিয়েছে বাংলাদেশ। শুরুতে দুই ম্যাচের জন্যই স্কোয়াড ঘোষণা করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ হারে ১৬ রানে। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১৪ রানে।
বাংলাদেশ দল:
লিটন কুমার দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন, কাজী নুরুল হাসান সোহান, শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম।