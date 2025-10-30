X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২
শেষ টি-টোয়েন্টিতেও অপরিবর্তিত বাংলাদেশ দল 

স্পোর্টস ডেস্ক
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৩৪আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৩৭
ওয়ানডে সিরিজ জিতলেও টি-টোয়েন্টি সিরিজ হেরেছে বাংলাদেশ।

বুধবার এক ম্যাচ হাতে রেখেই টি-টোয়েন্টি সিরিজ ২-০ ব্যবধানে নিশ্চিত করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চট্টগ্রামে শুক্রবারের ম্যাচটি এখন আনুষ্ঠানিকতার। সেই ম্যাচকে লক্ষ্য করে অপরিবর্তিত স্কোয়াডই রেখে দিয়েছে বাংলাদেশ। শুরুতে দুই ম্যাচের জন্যই স্কোয়াড ঘোষণা করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ হারে ১৬ রানে। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১৪ রানে। 

বাংলাদেশ দল:

লিটন কুমার দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন, কাজী নুরুল হাসান সোহান, শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম।

 

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ময়মনসিংহ মেডিক্যাল থেকে দালাল চক্রের ২০ সদস্য আটক
স্বাধীন বিচার বিভাগ ছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়: লেখক শিবির
হারের পর তানজিদ, ‘আমরা কেউ দায়িত্ব নিতে পারিনি’
বিচার বিভাগে হয়রানি-দুর্নীতি বন্ধে ‘ই-ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম’ যেসব কারণে জরুরি
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়ার নতুন শর্ত
আমন ক্ষেতে পোকায় দিশেহারা কৃষক, বলছেন কৃষি কর্মকর্তাদের দেখা নেই
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
