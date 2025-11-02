টি–টোয়েন্টি থেকে অবসরে কেন উইলিয়ামসন

আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। আগামী টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মাত্র চার মাস আগে ৯৩ ম্যাচের ক্যারিয়ারে ইতি টেনেছেন তিনি।
৩৫ বছর বয়সী উইলিয়ামসন নিউজিল্যান্ডের হয়ে টি–টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হিসেবে বিদায় নিচ্ছেন। ২০১১ সালে অভিষেকের পর থেকে ৩৩ গড়ে করেছেন ২ হাজার ৫৭৫ রান। যার মধ্যে রয়েছে ১৮টি অর্ধশতক ও সর্বোচ্চ ৯৫ রানের ইনিংস। তিনি ৭৫টি ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, যার মধ্যে নিউজিল্যান্ডকে দুইটি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে (২০১৬ ও ২০২২) এবং একটি ফাইনালে (২০২১) তুলেছিলেন তিনি।
অবসরের কথা জানিয়ে উইলিয়ামসন বলেছেন, ‘দীর্ঘ সময় ধরে এই দলের অংশ হতে পারাটা ছিল অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা। স্মৃতি আর সাফল্যের জন্য আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ। আমার মনে হচ্ছে, এটি সঠিক সময়—আমার নিজের জন্য, দলের জন্যও। এতে দল পরবর্তী সিরিজ ও আসন্ন টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে স্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে পারবে।’
কেনের মতে, ‘আমাদের দলে এখন অনেক তরুণ প্রতিভা আছে। তাদের মাঠে নামিয়ে বিশ্বকাপের জন্য তৈরি করে তোলা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মিচ (স্যান্টনার) দুর্দান্ত অধিনায়ক—সে এই দলটিকে নিজের মতো গড়ে তুলেছে। এখন তাদের সময় ব্ল্যাকক্যাপসকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার, আমি দূর থেকে তাদের সাফল্যের জন্য শুভকামনা জানাব।’
২০২৪ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের আগাম বিদায়ের পর থেকেই সাদা বলের নেতৃত্ব মিচেল স্যান্টনারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন উইলিয়ামসন। এরপর থেকে জাতীয় দলে খেলার ক্ষেত্রেও তিনি বেছে বেছে খেলছেন।
সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চ্যাপেল–হ্যাডলি টি–টোয়েন্টি সিরিজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। ইংল্যান্ডের বিপক্ষেও চোটের কারণে খেলতে পারেননি। এরপর কেবল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ফিরেছিলেন, যা ছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের পর তার প্রথম সাদা বলের আন্তর্জাতিক সিরিজ। তিনি জানিয়েছেন, ক্যারিয়ারের শেষভাগে এসে টেস্ট ও ওয়ানডে ফরম্যাট নিয়ে খোলা মনেই সিদ্ধান্ত নেবেন।
আগামী ২৬ নভেম্বর বে ওভালে প্লানকেট শিল্ডে অকল্যান্ডের বিপক্ষে নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টসের হয়ে মাঠে নামার সম্ভাবনা রয়েছে তার। তবে তার মূল মনোযোগ এখন ২ ডিসেম্বর ক্রাইস্টচার্চে শুরু হতে যাওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ছাড়লেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে খেলা চালিয়ে যাবেন কেন উইলিয়ামসন। তিনি এখনও নিউজিল্যান্ডের হয়ে সব ফরম্যাট মিলিয়ে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক।