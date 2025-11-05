X
বুধবার, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রোমাঞ্চকর ম্যাচে প্রোটিয়াদের হারিয়ে এগিয়ে গেলো পাকিস্তান 

স্পোর্টস ডেস্ক
০৫ নভেম্বর ২০২৫, ০০:৪২আপডেট : ০৫ নভেম্বর ২০২৫, ০০:৪২
ফিফটিতে দলকে জয়ের পথে নিয়ে আসেন সালমান ও রিজওয়ান।

ফয়সালাবাদের প্রথম ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে দুই উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচ সিরিজে এগিয়ে গেছে পাকিস্তান। 

রোমাঞ্চকর ম্যাচে ২৬৪ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে দুই বল বাকি থাকতে জয় পেয়েছে পাকিস্তান। ম্যাচ জিতলেও স্বাগতিকদের কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়েছে। হারিয়েছে ৮ উইকেট।

সাইম আয়ুব ও ফখর জামানের ৮৭ রানের উদ্বোধনী জুটিতে দুর্দান্ত সূচনা পায় পাকিস্তান। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার অফ-স্পিনার ডোনোভান ফেরেইরা টানা দুই ওভারে দুই ওপেনারকে ফিরিয়ে দিয়ে প্রোটিয়াদের ম্যাচে ফেরান। ১৭.৩ ওভারে পাকিস্তানের সংগ্রহ তখন ১০২/২।

সাইম আয়ুব ৪২ বলে ৩৯ রান করেন। তাতে ছিল চারটি চার, একটি ছক্কা। ফখর জামান করেন ৫৭ বলে ৪৫। তার ইনিংসে ছিল ৪টি চারের মার ও দুই ছক্কা)

এরপর তৃতীয় উইকেটে নামা বাবর আজম মাত্র ৭ রানে ফেরায় চাপ বাড়ে পাকিস্তানের। এরপর দায়িত্ব নেন মোহাম্মদ রিজওয়ান ও সালমান আগা। ফিফটির দেখা পেয়েছেন দুজনে। তাদের ফিফটির পাশাপাশি ৯১ রানের দুর্দান্ত জুটি দলকে জয়ের পথে ফিরিয়ে আনে। আগা ৭১ বলে করেন ৬২ রান। তার ইনিংসে ছিল ৫ চার, এক ছক্কা। রিজওয়ান করেন ৭৪ বলে ৫৫। তাতে ছিল ৬টি চারের মার। 

রিজওয়ান ৩৯তম ওভারে করবিন বশের বলে আউট হলে আবারও টালমাটাল হয় পাকিস্তান ইনিংস। তার পর তো ৪৮তম ওভারে ২৫২ রানে ৭ উইকেট হারালে শঙ্কাও জাগে। তখনও দরকার ১২ রান।

শেষদিকে মোহাম্মদ নওয়াজ ৯ বলে ৯ রান করে দলকে জয়ের কাছাকাছি নিয়ে যান। শেষ ওভারের তৃতীয় বলে এক রান দূরে থাকা অবস্থায় আউট হন নওয়াজ। জয় নিয়ে মাঠ ছাড়েন শাহীন আফ্রিদি (৪) ও নাসিম শাহ (০)।

দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে বশ, ফেরেইরা ও লুঙ্গি এনগিডি দুটি করে আর জর্জ লিন্ডে ও ফরটুইন একটি করে উইকেট নেন।

এর আগে টস হেরে ব্যাট করা দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৪৯.১ ওভারে ২৬৩ রানে থামায় স্বাগতিক দল।

প্রোটিয়াদের ইনিংসের শুরুটা ছিল উড়ন্ত। লুয়ান দ্রে প্রিটোরিয়াস ও কুইন্টন ডি ককের শুরুর জুটিতে আসে ৯৮ রান। ১৬তম ওভারে সাইম আয়ুব প্রিটোরিয়াসকে ফিরিয়ে প্রথম সাফল্য এনে দেন পাকিস্তানকে। ফেরার আগে ৬০ বলে ৫৭ রান করেন প্রোটিয়া ওপেনার। ডি ককও ৭১ বলে ৬৩ করে ফেরেন ২৭.৪ ওভারে। তখন দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রহ ১৪৭/৩।

এরপর অধিনায়ক ম্যাথিউ ব্রিটজকে (৪২) ও সিনেথেম্বা কেশিলে (২২) মিলে চতুর্থ উইকেটে ৪৪ রানের জুটি গড়েন। কিন্তু নওয়াজের বলে কেশিলে আউট হওয়ার পর প্রোটিয়াদের ইনিংসে শুরু হয় ধস।

দ্রুত পরপর উইকেটের পতনে ৪৩.২ ওভারে দলটির স্কোর দাঁড়ায় ২২৮ রানে ৮ উইকেট! তার পর করবিন বশ (৪০ বলে ৪১) শেষ দিকে কিছুটা প্রতিরোধ গড়লে রান আড়াইশ ছাড়ায় সফরকারীদের। 

পাকিস্তানের পক্ষে আবরার আহমেদ ও নাসিম শাহ তিনটি করে উইকেট নেন। সাইম আয়ুব দুটি এবং নওয়াজ ও শাহীন একটি করে উইকেট শিকার করেন।

 

/এফআইআর/
বিষয়:
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
সম্পর্কিত
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আফগানিস্তানের দায়িত্ব ছাড়বেন ট্রট
রোহিতকে পেছনে ফেললেন বাবর, পাকিস্তানের সমতা
হ্যাজলউডের দুর্দান্ত বোলিংয়ের পর মার্শের ব্যাটে অজিদের জয় 
সর্বশেষ খবর
কুষ্টিয়ায় মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতার সমর্থকদের দ্বিতীয় দিনে সড়ক অবরোধ
কুষ্টিয়ায় মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতার সমর্থকদের দ্বিতীয় দিনে সড়ক অবরোধ
নির্বাচনি ট্রেনে এনসিপি, দেড়শ' আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত
নির্বাচনি ট্রেনে এনসিপি, দেড়শ' আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত
আরব বিশ্বের সাম্প্রতিক গল্প
আরব বিশ্বের সাম্প্রতিক গল্প
গ্রেফতার যুবলীগ নেতাকে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন স্বজন ও সমর্থকরা
গ্রেফতার যুবলীগ নেতাকে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন স্বজন ও সমর্থকরা
সর্বাধিক পঠিত
ফজলুর রহমানকে মনোনয়ন দেওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ
ফজলুর রহমানকে মনোনয়ন দেওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ
স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনটি আবার ফিরলো ‘বড় কর্মকর্তার’ জন্য
স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনটি আবার ফিরলো ‘বড় কর্মকর্তার’ জন্য
কোনও ছাড় দেবো না, আমি ভোট করবো: বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত নিজান
কোনও ছাড় দেবো না, আমি ভোট করবো: বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত নিজান
চট্টগ্রামে বিএনপির চার নেতা বহিষ্কার
চট্টগ্রামে বিএনপির চার নেতা বহিষ্কার
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media