রোমাঞ্চকর ম্যাচে প্রোটিয়াদের হারিয়ে এগিয়ে গেলো পাকিস্তান 

ফয়সালাবাদের প্রথম ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে দুই উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচ সিরিজে এগিয়ে গেছে পাকিস্তান।
রোমাঞ্চকর ম্যাচে ২৬৪ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে দুই বল বাকি থাকতে জয় পেয়েছে পাকিস্তান। ম্যাচ জিতলেও স্বাগতিকদের কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়েছে। হারিয়েছে ৮ উইকেট।
সাইম আয়ুব ও ফখর জামানের ৮৭ রানের উদ্বোধনী জুটিতে দুর্দান্ত সূচনা পায় পাকিস্তান। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার অফ-স্পিনার ডোনোভান ফেরেইরা টানা দুই ওভারে দুই ওপেনারকে ফিরিয়ে দিয়ে প্রোটিয়াদের ম্যাচে ফেরান। ১৭.৩ ওভারে পাকিস্তানের সংগ্রহ তখন ১০২/২।
সাইম আয়ুব ৪২ বলে ৩৯ রান করেন। তাতে ছিল চারটি চার, একটি ছক্কা। ফখর জামান করেন ৫৭ বলে ৪৫। তার ইনিংসে ছিল ৪টি চারের মার ও দুই ছক্কা)
এরপর তৃতীয় উইকেটে নামা বাবর আজম মাত্র ৭ রানে ফেরায় চাপ বাড়ে পাকিস্তানের। এরপর দায়িত্ব নেন মোহাম্মদ রিজওয়ান ও সালমান আগা। ফিফটির দেখা পেয়েছেন দুজনে। তাদের ফিফটির পাশাপাশি ৯১ রানের দুর্দান্ত জুটি দলকে জয়ের পথে ফিরিয়ে আনে। আগা ৭১ বলে করেন ৬২ রান। তার ইনিংসে ছিল ৫ চার, এক ছক্কা। রিজওয়ান করেন ৭৪ বলে ৫৫। তাতে ছিল ৬টি চারের মার।
রিজওয়ান ৩৯তম ওভারে করবিন বশের বলে আউট হলে আবারও টালমাটাল হয় পাকিস্তান ইনিংস। তার পর তো ৪৮তম ওভারে ২৫২ রানে ৭ উইকেট হারালে শঙ্কাও জাগে। তখনও দরকার ১২ রান।
শেষদিকে মোহাম্মদ নওয়াজ ৯ বলে ৯ রান করে দলকে জয়ের কাছাকাছি নিয়ে যান। শেষ ওভারের তৃতীয় বলে এক রান দূরে থাকা অবস্থায় আউট হন নওয়াজ। জয় নিয়ে মাঠ ছাড়েন শাহীন আফ্রিদি (৪) ও নাসিম শাহ (০)।
দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে বশ, ফেরেইরা ও লুঙ্গি এনগিডি দুটি করে আর জর্জ লিন্ডে ও ফরটুইন একটি করে উইকেট নেন।
এর আগে টস হেরে ব্যাট করা দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৪৯.১ ওভারে ২৬৩ রানে থামায় স্বাগতিক দল।
প্রোটিয়াদের ইনিংসের শুরুটা ছিল উড়ন্ত। লুয়ান দ্রে প্রিটোরিয়াস ও কুইন্টন ডি ককের শুরুর জুটিতে আসে ৯৮ রান। ১৬তম ওভারে সাইম আয়ুব প্রিটোরিয়াসকে ফিরিয়ে প্রথম সাফল্য এনে দেন পাকিস্তানকে। ফেরার আগে ৬০ বলে ৫৭ রান করেন প্রোটিয়া ওপেনার। ডি ককও ৭১ বলে ৬৩ করে ফেরেন ২৭.৪ ওভারে। তখন দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রহ ১৪৭/৩।
এরপর অধিনায়ক ম্যাথিউ ব্রিটজকে (৪২) ও সিনেথেম্বা কেশিলে (২২) মিলে চতুর্থ উইকেটে ৪৪ রানের জুটি গড়েন। কিন্তু নওয়াজের বলে কেশিলে আউট হওয়ার পর প্রোটিয়াদের ইনিংসে শুরু হয় ধস।
দ্রুত পরপর উইকেটের পতনে ৪৩.২ ওভারে দলটির স্কোর দাঁড়ায় ২২৮ রানে ৮ উইকেট! তার পর করবিন বশ (৪০ বলে ৪১) শেষ দিকে কিছুটা প্রতিরোধ গড়লে রান আড়াইশ ছাড়ায় সফরকারীদের।
পাকিস্তানের পক্ষে আবরার আহমেদ ও নাসিম শাহ তিনটি করে উইকেট নেন। সাইম আয়ুব দুটি এবং নওয়াজ ও শাহীন একটি করে উইকেট শিকার করেন।