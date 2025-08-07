মেসিকে ছাড়াই কোয়ার্টার ফাইনালে মায়ামি 

লিগস কাপে লিওনেল মেসি থাকবেন না এটা জানাই ছিল। চোটগ্রস্ত প্রাণভোমরাকে ছাড়া অবশ্য জিততে সমস্যা হয়নি ইন্টার মায়ামির। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে পুমাসকে ৩-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে তারা।
লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে মেজর লিগ সকারের শীর্ষ ৪টি দল এবং লিগা এমএক্সের শীর্ষ ৪টি দল খেলার সুযোগ পাবে।
পুমাস শুরুর দিকে এগিয়ে গেলেও লুইস সুয়ারেজ, রদ্রিগো দে পল এবং টাডেও অ্যালেন্ডের গোল ইন্টার মিয়ামিকে জয়ের দিকে নিয়ে গেছে। অধিনায়ক লিওনেল মেসি মাঠের বাইরে বসেই প্রতিটি গোল উদযাপন করেছেন।
ইন্টার মায়ামি এই প্রতিযোগিতার প্রাথমিক ধাপ আট পয়েন্ট নিয়ে শেষ করেছে।
ম্যাচের পর মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো বলেছেন, ‘এটা অনেক বড় আনন্দের বিষয়। আমরা কোয়ালিফাই করার লক্ষ্যে পৌঁছেছি এবং আমি মনে করি তা ভালোভাবেই করেছি।’
সিয়াটল সাউন্ডার্স এফসি বুধবার রাতে তিজুয়ানার বিপক্ষে ২-১ গোলে শেষ মুহূর্তে জিতে মায়ামির সঙ্গে দ্বিতীয় এমএলএস দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে।
মায়ামি জানতো কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছাতে হলে জয় জরুরি। ৩৪ মিনিটে পুমাসের গোলের পর ৪৫ মিনিটে মায়ামিকে সমতায় ফেরান রদ্রিগো দে পল। আর্জেন্টিনার এই মিডফিল্ডার গত বুধবার অ্যাটলাসের বিপক্ষে ইন্টার মায়ামির হয়ে লিগস কাপের প্রথম ম্যাচে অভিষেক করেছেন। এদিন মায়ামির জার্সিতে প্রথম গোলের দেখা পেয়েছেন তিনি।
এদিন অবশ্য আলো ছড়িয়েছেন লুইস সুয়ারেজ। পেনাল্টি থেকে একটি গোল করেন ৫৯ মিনিটে। তার পর ৬৯ মিনিটে অ্যালেন্ডের গোলে চমৎকার একটি অ্যাসিস্টও করেছেন তিনি।
তার পারফরম্যান্স নিয়ে মাসচেরানো বলেছেন, ‘আমি দে পলের পারফরম্যান্সের চেয়ে তার মানসিকতা ও উদ্যমের জন্য বেশি কৃতজ্ঞ। সব সময় খেলা ভালো বা খারাপ যেতে পারে, কিন্তু সে যেভাবে ছুটির পর সরাসরি এসে প্রাক মৌসুম ছাড়াই দলের হয়ে খেলছে, সেটা দারুণ অনুপ্রেরণা। তার উপস্থিতি গোটা দলের জন্য অনেক বড় সহায়ক।’
হারের ফলে পুমাস এই প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়েছে। ম্যাচ শেষে অবশ্য পুমাসের কোচ এফ্রেইন জুয়ারেজ লিগস কাপের ফরম্যাট নিয়ে সমালোচনা করেছেন।