এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ টুর্নামেন্টে কোন গ্রুপে বাংলাদেশ?

এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলে ও মেয়ে দুই বিভাগের বাছাইয়ের ড্র হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার। ছেলেদের বিভাগে বাংলাদেশ ‘এ’ গ্রুপে পড়েছে। এই গ্রুপের স্বাগতিক চীন। স্বাগতিক চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্য প্রতিপক্ষ বাহরাইন, তিমুর লেস্তে, ব্রুনাই ও শ্রীলঙ্কা।
বাছাইয়ে ৩৮টি দল সাত গ্রুপে বিভক্ত হয়ে খেলবে। সাত গ্রুপের সাত চ্যাম্পিয়ন দল আগামী বছর সৌদি আরবে মূল পর্বে খেলার সুযোগ পাবে। সাত গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে কাতারে ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে এশিয়ার ৯ প্রতিনিধি কাতার, উজবেকিস্তান, সৌদি আরব, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান,তাজিকস্তান, আরব আমিরাত ও ইন্দোনেশিয়া রয়েছে ।
যশোরের শামসুল হুদা একাডেমিতে কোচ গোলাম রব্বানী ছোটনের অধীনে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ টুর্নামেন্ট সামনে রেখে প্রশিক্ষণ চলছে। সাফের পর বাংলাদেশ ২২-৩০ নভেম্বর এএফসির বাছাইয়ে অংশ নেবে।
এদিকে, এএফসি’র অনূর্ধ্ব-১৭ নারীদের বাছাইয়ে বাংলাদেশ পড়েছে ‘এইচ’ গ্রুপে। গ্রুপে বাংলাদেশের দুই প্রতিপক্ষ চাইনিজ তাইপে ও জর্ডান। এই গ্রুপের স্বাগতিক জর্ডান।
আগামী ১৩-১৭ অক্টোবর আট দেশের আট ভেন্যুতে এএফসির বয়সভিত্তিক বাছাইপর্ব হবে। আট গ্রুপের আট চ্যাম্পিয়ন আগামী বছর ৩০ এপ্রিল থেকে ১৭ মে চীনের মূল আসরে খেলবে। চলতি বছর মরক্কোয় ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ নারী বিশ্বকাপে এশিয়ার চার প্রতিনিধি চীন, জাপান, দক্ষিণ ও উত্তর কোরিয়া সরাসরি খেলবে মূল পর্বে। যদিও টানা দু’বার মূল পর্বে খেলা বাংলাদেশ ২০২৪ সালে সর্বশেষ আসরে খেলতে পারেনি।