ধারে ম্যানসিটি থেকে এভারটনে গ্রিলিশ

অবশেষে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন জ্যাক গ্রিলিশ। ম্যানচেস্টার সিটিতে পেপ গার্দিওলার কাছে ‘অবাঞ্ছিত’ হওয়ার পর আগামী বছরের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে শঙ্কায় পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। কারণ ইংল্যান্ড জাতীয় দলের কোচ থমাস টুখেল সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, নিয়মিত খেলতে পারলে ডাক পেতে পারেন এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। নিজেকে ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ে গ্রিলিশ সুযোগ পেয়েছেন এভারটনে।
ম্যানসিটি থেকে তাকে নতুন মৌসুমের পুরো সময়ের জন্য ধার করেছে দ্য টফিজ। ব্রিটিশ গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ধারের ফি হিসেবে ১ কোটি ২০ লাখ পাউন্ড দিচ্ছে এভারটন। আর সাপ্তাহিক ৩ লাখ পাউন্ড বেতন পাবেন গ্রিলিশ। আগামী মৌসুমে ৫ কোটি পাউন্ডে তার সঙ্গে এভারটন স্থায়ী চুক্তি করার সুযোগও রেখেছে।
ডেভিড ময়েসের ক্লাবে গ্রিলিশ আইকনিক ১৮ নম্বর জার্সি পরবেন, যা ছিল ওয়েন রুনির মতো লিজেন্ডের গায়ে। এই উইঙ্গার ক্লাবের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে বলেছেন, ‘এভারটনের হয়ে চুক্তি করে আমি অনেক খুশি। এটা আমার জন্য বিশাল কিছু, সত্যি কথা। এটা দারুণ ক্লাব, সঙ্গে চমৎকার ভক্তরা আছে। ভক্তরা চমৎকার বার্তায় ভাসিয়েছে, এজন্য ধন্যবাদ। আমি আশা করি এর প্রতিদান আমি দিতে পারবো এবং নিশ্চিতভাবে দিবো।