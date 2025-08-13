X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এমবাপ্পের জোড়া গোল আর জয়ে প্রাক-মৌসুম শুরু রিয়ালের

স্পোর্টস ডেস্ক
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১১:১৩আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১১:১৫
জোড়া গোল করেছেন এমবাপ্পে।

নিয়মিত মৌসুমের আগেই প্রাক মৌসুমের প্রথম প্রীতি ম্যাচ খেলতে নেমেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। তাতে ভালোভাবেই নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছে তারা। অস্ট্রিয়ান ক্লাব ডাব্লিউএসজি তিরোলকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে লস ব্লাঙ্কোস। জোড়া গোল করে প্রস্তুতি সেরেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। 

খেলার দশম মিনিটেই এদের মিলিতাওর হেড থেকে অগ্রগামিতা পায় মাদ্রিদ। তিন মিনিট বাদে ব্যবধান বাড়ান এমবাপ্পে। ৫৯ মিনিটে স্কোর ৩-০ করে ফেলেন তিনি।

দাপট দেখাতে থাকায় তার পর কোচ জাবি আলোনসো দলে পরিবর্তন আনেন ৭টি। সেই পরবির্তিত খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে ৮২ মিনিটে চতুর্থ গোলটি করেছেন রদ্রিগো। এমবাপ্পের সঙ্গে পাস দেওয়া নেওয়া করে জাল কাঁপান এই ব্রাজিলিয়ান। 

এদিনের শুরুর একাদশে গ্রীষ্মে চুক্তিবদ্ধ তিন খেলোয়াড়কেও নামান আলোনসো। তারা হচ্ছেন- ট্রেন্ট অ্যালেক্সান্ডার আর্নল্ড, ডিন হুইসেন ও আলভারো কারেরাস। 

মিডফিল্ডার আর্দা গুলের আলো ছড়ালেও জাল কাঁপাতে পারেননি। দুবার তার প্রচেষ্টা গোল পোস্ট আর ক্রসবারে লেগে প্রতিহত হয়েছে। তবে এমবাপ্পের প্রথম গোলটিতে এসিস্ট করেছেন তিনি। 

অভিষেক মৌসুমে রিয়ালের হয়ে ৪৩ গোল পাওয়া এমবাপ্পে ৭১ মিনিটে হ্যাটট্রিক গোলটিও পেতে পারতেন। কিন্তু তাকে হতাশ করেছেন প্রতিপক্ষ গোলকিপার। তবে চতুর্থ গোলটি পেতে রিটার্ন পাসে অবদান রাখেন তিনি। 

/এফআইআর/         
বিষয়:
ইউরোপিয়ান-ফুটবলরিয়াল মাদ্রিদআন্তর্জাতিক ফুটবল
সম্পর্কিত
এবার ইউরো জয়ী ফরোয়ার্ডকে দলে নিয়েছে অ্যাতলেতিকো
ফিলিস্তিনি খেলোয়াড়ের মৃত্যুর পর উয়েফার সমালোচনায় সালাহ
১৮ বছর পর রিয়ালের ‘নাম্বার নাইন’ এক ব্রাজিলিয়ান
সর্বশেষ খবর
যৌন হয়রানির শিকার শিক্ষক বরখাস্ত, অভিযুক্ত অধ্যক্ষের পদত্যাগ
যৌন হয়রানির শিকার শিক্ষক বরখাস্ত, অভিযুক্ত অধ্যক্ষের পদত্যাগ
গাজা সিটিতে ইসরায়েলি হামলা, যুদ্ধবিরতির আশায় কায়রোতে হামাস
গাজা সিটিতে ইসরায়েলি হামলা, যুদ্ধবিরতির আশায় কায়রোতে হামাস
তিস্তার পানি বিপদসীমার ওপরে, নিচু এলাকা প্লাবিত
তিস্তার পানি বিপদসীমার ওপরে, নিচু এলাকা প্লাবিত
শেখ হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের ৩ মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ আজ
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতিশেখ হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের ৩ মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ আজ
সর্বাধিক পঠিত
শেখ হাসিনার পক্ষে মামলা লড়তে জেড আই খান পান্নার আবেদন
শেখ হাসিনার পক্ষে মামলা লড়তে জেড আই খান পান্নার আবেদন
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media