কানাডায় অন্যরকম সংবর্ধনা পেলেন মুলার

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
কানাডায় অন্যরকম সংবর্ধনা পেলেন মুলার

স্পোর্টস ডেস্ক
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২২আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২২
কানায়ায় উষ্ণ অভ্যর্থনায় সিক্ত মুলার

১৭ বছর পর নতুন ঠিকানায় বায়ার্ন ‍মিউনিখ লিজেন্ড থমাস মুলার। নতুন ক্লাব ভ্যানকুভার হোয়াইটক্যাপস তাকে বীরোচিত সংবর্ধনা দিতে কোনও অংশে কমতি রাখেনি। কানাডায় পা রাখতেই তাকে নিয়ে শোরগোল পড়ে যায়।

এই সপ্তাহে হোয়াইটক্যাপসে যোগ দিতে ভ্যানকুভার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পা রাখেন মুলার। ৩৫ বছর বয়সী বিশ্বকাপ জয়ীকে স্বাগত জানান আদিবাসী নেতারা। ঐতিহ্যবাহী ড্রাম মার্চে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয় ও সংগঠনের প্রধান ওয়েন স্পারো বক্তব্য রাখেন।

বিমানবন্দরে উপস্থিত ভক্তরা পতাকা উড়ান, জার্মানি, বায়ার্ন ও ভ্যানকুভারের জার্সিতে স্বাগত জানান মুলারকে। জার্মান তারকা অটোগ্রাফ সাইন করেন এবং ফটোও তোলেন তাদের সঙ্গে।

মুলার এই মৌসুমের জন্য ভ্যানকুভারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। রবিবার হাউস্টন ডায়নামোর বিপক্ষে ঘরের মাঠে তার এমএলএসে অভিষেক হওয়ার কথা।

