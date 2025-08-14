X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
‘সিলেট অঞ্চল থেকে নারী ফুটবলার আসছে না’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৬আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৬
সংবাদ সম্মেলনে কিরণ

আন্তর্জাতিক ফুটবলে নারীদের হাত ধরে সাফল্য আসছে। সম্প্রতি বাছাইয়ে সফল হয়ে এশিয়ার মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। কিন্তু দেশের অনেক জেলায় নারী ফুটবল সেভাবে তৈরি হচ্ছে না মনে করছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে সংবাদ সম্মেলন হয়েছে। বাফুফে জেএফএ অনূর্ধ্ব-১৪ নারী ফুটবল টুর্নামেন্ট নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়। ২০১৫ সাল থেকে জাপান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের অর্থায়নে এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হলেও এক দশকে কোন অঞ্চল থেকে কত খেলোয়াড় আসছে এমন প্রশ্নে বাফুফের নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ বলেন, ‘সিলেট অঞ্চল থেকে ফুটবলার আসছে না। অন্য জায়গাগুলোতে প্রায় ঠিক রয়েছে।’

শনিবার থেকে মাগুরা, মাদারীপুর, রাজশাহী, রাঙামাটি,রংপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় জেএফএ অনূর্ধ্ব-১৪ টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে। ৪২টি দল ছয় গ্রুপে খেলবে। প্রত্যেক গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন, সেরা রানার্স আপ ও চূড়ান্ত পর্বের ভেন্যুর মূল পর্বে খেলবে। এবার গ্রুপের খেলাগুলো রাউন্ড রবিন লিগ হওয়ায় অন্তত ছয়টি ম্যাচ খেলতে পারবে প্রত্যেক দল। 

/টিএ/এফএইচএম/
বিষয়:
বাংলাদেশ নারী ফুটবল
