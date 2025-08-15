ভুটানে গেলেন আফঈদা-স্বপ্না

এএফসি নারী চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্ব খেলতে ভুটানে গেলেন বাংলাদেশের অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার ও মাঝমাঠের তারকা স্বপ্ন রানী। রয়্যাল থিম্পু কলেজ উইমেন’স ফুটবল ক্লাবের হয়ে খেলবেন তারা।
প্রতিযোগিতা হবে লাওসে, যেখানে এই মাসে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ দলকে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই পর্ব উতরে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন আফঈদা-স্বপ্না। জুন-জুলাইয়ে মিয়ানমারেও সিনিয়র দলকে একই সাফল্য এনে দেন দুজনে।
আফঈদা ও স্বপ্না জাতীয় দলের সতীর্থ তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র ও শাহেদা আক্তার রিপার সঙ্গে যোগ দেবেন। চলমান ভুটান ন্যাশনাল লিগে ভুটানি দলের হয়ে খেলছেন এই তিন জন।
‘ডি’ গ্রুপে রয়্যাল থিম্পু কলেজ মুখোমুখি হবে চায়নিজ তাইপের কাওসিউং অ্যাটাকার্স এফসি (২৫ আগস্ট), দক্ষিণ কোরিয়ার নায়েগোইয়াং এফসি (২৮ আগস্ট) এবং লাওসের মাস্টার এফসির (৩১ আগস্ট)।
গত মৌসুমে বাংলাদেশের মনিকা চাকমা, মারিয়া মান্দা ও সাবিনা খাতুন রয়্যাল থিম্পু কলেজের হয়ে খেলেছেন। এই বছর মনিকা ও সাবিনা খেলছেন পারোর হয়ে, মারিয়ার দল থিম্পু সিটি।