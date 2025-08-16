লা লিগার নতুন মৌসুম শুরু হয়ে গেছে। শনিবার মায়োর্কার বিপক্ষে বার্সেলোনার প্রথম ম্যাচ। শিরোপা ধরে রাখার মিশনে নামার আগে নতুন দুই চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড় মার্কাস র্যাশফোর্ড ও হোয়ান গার্সিয়ার নিবন্ধন না হওয়ায় অস্বস্তিতে ছিল কাতালান জায়ান্টরা। ম্যাচের দিন তারা স্বস্তির খবর পেলো।
লা লিগার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট জানিয়েছে, এই গ্রীষ্মে চুক্তিবদ্ধ র্যাশফোর্ডের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। নতুন লিগ মৌসুমের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে অংশ নিতে পারবেন ম্যানইউ থেকে ধারে খেলতে আসা এই ফরোয়ার্ড। তার সঙ্গে গোলকিপার গার্সিয়ার লা লিগা নিবন্ধনও সম্পন্ন হয়েছে।
এই মৌসুমে ৩ কোটি ইউরো বাই আউট ক্লজে ম্যানইউ থেকে বার্সা ধার করে র্যাশফোর্ডকে। ১৫ শতাংশ কম বেতনে ন্যু ক্যাম্পে তিনি। সব মিলিয়ে বার্সা তাকে ১ কোটি ৪০ লাখ ইউরো বেতন দেবে। তার বেতনের কোনও খরচ বহন করবে না ম্যানচেস্টার ক্লাব।
এর মধ্যে র্যাশফোর্ড চারটি ম্যাচ খেলে একটি গোল করেছেন, অ্যাসিস্টও একটি। লা লিগায় অভিষেকের অপেক্ষায় এবার তিনি।