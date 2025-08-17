৯ জনের মায়োর্কার বিপক্ষে জয়ে শুরু বার্সার

লা লিগায় মৌসুম শুরুর আগেই স্বস্তির খবরটা পায় বার্সেলোনা। চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড় মার্কাস র্যাশফোর্ডের নিবন্ধন হওয়ায় মায়োর্কার বিপক্ষে শুরুর ম্যাচেই তাকে পেয়ে যায় কাতালানরা। তার অভিষেকের দিনে জয়ে শিরোপা অভিযান শুরু করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। ৯ জনের মায়োর্কাকে হারিয়েছে ৩-০ গোলে।
ম্যাচের ৭ মিনিটেই লামিনে ইয়ামালের ডানপ্রান্তের ক্রসে অগ্রগামিতা এনে দেন রাফিনহা। ২৩ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ফেরান তোরেস। অবশ্য তখন ইয়ামালের শট ব্লক করতে গিয়ে মাথার ইনজুরিতে বক্সের মধ্যে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন মায়োর্কা অধিনায়ক আন্তোনিও রাইলো।
ওই ঘটনার পর ঝামেলায় জড়িয়ে হলুদ কার্ড দেখেছিলেন মানু মোরলেনস। দ্রুত সময়ের মধ্যে লামিনে ইয়ামালের ওপর ফাউলের জেরে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠও ছাড়েন তিনি। এই প্রথমার্ধেই আবার লাল কার্ডের জেরে আরেকজনকে হারায় মায়োর্কা। অভিষিক্ত বার্সেলোনা গোলকিপার হোয়ান গার্সিয়ার ওপর ফাউল করে মাঠ ছাড়েন ভেদাত মুরিকি। শুরুতে এই ঘটনায় হলুদ কার্ড দেখানো হয়েছিল। ভার রিভিউর পর বদলায় সিদ্ধান্ত।
তার পর ৯ জনের দলের বিপক্ষে বার্সাকে আরও একটি গোল পেতে ৬০ মিনিটের মতো অপেক্ষা করতে হয়েছে। তাও আবার সেটা এসেছে শেষ দিকে। যোগ হওয়া সময়ের একেবারে শেষ মুহূর্তে তৃতীয় গোলটি করেছেন ইয়ামাল।
বেঞ্চ থেকে বার্সেলোনা অভিষেকে র্যাশফোর্ড নামেন ৬৯ মিনিটে। ফলে ১৯৮৯ সালে কিংবদন্তি গ্যারি লিনেকারের পর প্রথম ইংলিশ খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে বার্সেলোনার মূল দলে সুযোগ পেলেন তিনি।
বার্সেলোনা অবশ্য র্যাশফোর্ড এবং আরেক চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড় গার্সিয়াকে আর্থিক সমস্যার কারণে খেলার দিন সকালেই লা লিগায় নিবন্ধন করতে পেরেছে।