X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

তীব্র গরমেও বাহরাইনে ভালো ম্যাচ খেলার আশায় বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৬আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৬
বাহরাইনে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছে বাংলাদেশ

এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের বাছাই পর্ব সেপ্টেম্বরে হবে। ভিয়েতনামে সেই প্রতিযোগিতার আগে বাহরাইনে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ, যার প্রথমটি হবে সোমবার।

বাছাই পর্বে বাংলাদেশের গ্রুপে স্বাগতিক ভিয়েতনাম ছাড়াও আছে সিঙ্গাপুর ও ইয়েমেন। এর আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে বাহরাইনে কঠোর অনুশীলনে দল। 

আপাতত বাহরাইনে প্রচন্ড গরমের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটাই যেন বড় চ্যালেঞ্জ। রবিবার এক ভিডিও বার্তায় ডিফেন্ডার রিমন হোসেন বলেছেন, ‘আমাদের দেশের আবহাওয়া এবং বাহরাইনের আবহাওয়া মোটামুটি কাছাকাছি হলেও এখানে গরম একটু বেশি। এই আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হচ্ছে।’ 

কাল সোমবার স্বাগতিকদের অনূর্ধ্ব-২৩ দলের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে এই ডিফেন্ডার বলেছেন, ‘আমাদের দলটাও ভালো। কারণ দলে যারা আছে সবাই বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) এবং জাতীয় দলের। মনে করি, বাহরাইনে ভালো একটি ম্যাচ খেলতে পারবো।’ 

বাহরাইনের বিপক্ষে ভালো ম্যাচ উপহার দেওয়ার প্রত্যয় দলের সহকারী কোচ আতিকুর রহমান মিশুর কণ্ঠে, ‘খেলোয়াড়রা মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু হবে।’

সহকারী কোচ আরও বলেছেন, ‘শুরুতে আমরা বিল্ডআপ নিয়ে কাজ করেছি... নিচ থেকে আমরা কীভাবে বিল্ডআপ করবো। এরপর আরেকটা সেশন ছিল ফাইনাল থার্ডে আমরা কীভাবে অ্যাটাকগুলো ফিনিশিং করবো।’ 

মিশু আরও বললেন, ‘বাহরাইনের দুটি ম্যাচ নিয়ে অ্যানালাইসিস করেছি, খেলোয়াড়দের ভিডিও দেখিয়েছি, কীভাবে ওরা হাই প্রেস করে, মিডফিল্ডে ব্লক করে এবং ব্লক থেকে কীভাবে প্রেসটা শুরু করে, এগুলোর ওপর সেশনটা সাজানো হয়েছিল। আর আমরা ফিনিশিং দিয়ে শেষ করেছি। সবাই সুস্থ আছে, ভালো একটা সেশন হয়েছে, যদিও গরম অনেক বেশি।’

২২ আগস্ট দ্বিতীয় ম্যাচে বাহরাইনের বিপক্ষে লড়বে দল। 

/টিএ/এফএইচএম/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
সাঈদীর ফাঁসির রায়ে মিষ্টি বিতরণ করা আওয়ামী লীগ নেতাকে মিষ্টি খাইয়ে মারধর
সাঈদীর ফাঁসির রায়ে মিষ্টি বিতরণ করা আওয়ামী লীগ নেতাকে মিষ্টি খাইয়ে মারধর
সাবেক হুইপ স্বপন ও তার স্ত্রীর বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা
সাবেক হুইপ স্বপন ও তার স্ত্রীর বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা
পার্থের কাছে হারলেন সোহানরা
পার্থের কাছে হারলেন সোহানরা
আরএমপির তিন থানার ওসিসহ ৭ কর্মকর্তাকে একযোগে বদলি
আরএমপির তিন থানার ওসিসহ ৭ কর্মকর্তাকে একযোগে বদলি
সর্বাধিক পঠিত
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
কফি ও কাজুবাদাম প্রকল্পের ক‌য়েক কোটি টাকা পি‌ডির পকে‌টে
কফি ও কাজুবাদাম প্রকল্পের ক‌য়েক কোটি টাকা পি‌ডির পকে‌টে
ডোনেস্কের বিনিময়ে লড়াই স্থগিত রাখবেন পুতিন: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প
ডোনেস্কের বিনিময়ে লড়াই স্থগিত রাখবেন পুতিন: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media