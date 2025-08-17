তীব্র গরমেও বাহরাইনে ভালো ম্যাচ খেলার আশায় বাংলাদেশ

এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের বাছাই পর্ব সেপ্টেম্বরে হবে। ভিয়েতনামে সেই প্রতিযোগিতার আগে বাহরাইনে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ, যার প্রথমটি হবে সোমবার।
বাছাই পর্বে বাংলাদেশের গ্রুপে স্বাগতিক ভিয়েতনাম ছাড়াও আছে সিঙ্গাপুর ও ইয়েমেন। এর আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে বাহরাইনে কঠোর অনুশীলনে দল।
আপাতত বাহরাইনে প্রচন্ড গরমের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটাই যেন বড় চ্যালেঞ্জ। রবিবার এক ভিডিও বার্তায় ডিফেন্ডার রিমন হোসেন বলেছেন, ‘আমাদের দেশের আবহাওয়া এবং বাহরাইনের আবহাওয়া মোটামুটি কাছাকাছি হলেও এখানে গরম একটু বেশি। এই আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হচ্ছে।’
কাল সোমবার স্বাগতিকদের অনূর্ধ্ব-২৩ দলের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে এই ডিফেন্ডার বলেছেন, ‘আমাদের দলটাও ভালো। কারণ দলে যারা আছে সবাই বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) এবং জাতীয় দলের। মনে করি, বাহরাইনে ভালো একটি ম্যাচ খেলতে পারবো।’
বাহরাইনের বিপক্ষে ভালো ম্যাচ উপহার দেওয়ার প্রত্যয় দলের সহকারী কোচ আতিকুর রহমান মিশুর কণ্ঠে, ‘খেলোয়াড়রা মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু হবে।’
সহকারী কোচ আরও বলেছেন, ‘শুরুতে আমরা বিল্ডআপ নিয়ে কাজ করেছি... নিচ থেকে আমরা কীভাবে বিল্ডআপ করবো। এরপর আরেকটা সেশন ছিল ফাইনাল থার্ডে আমরা কীভাবে অ্যাটাকগুলো ফিনিশিং করবো।’
মিশু আরও বললেন, ‘বাহরাইনের দুটি ম্যাচ নিয়ে অ্যানালাইসিস করেছি, খেলোয়াড়দের ভিডিও দেখিয়েছি, কীভাবে ওরা হাই প্রেস করে, মিডফিল্ডে ব্লক করে এবং ব্লক থেকে কীভাবে প্রেসটা শুরু করে, এগুলোর ওপর সেশনটা সাজানো হয়েছিল। আর আমরা ফিনিশিং দিয়ে শেষ করেছি। সবাই সুস্থ আছে, ভালো একটা সেশন হয়েছে, যদিও গরম অনেক বেশি।’
২২ আগস্ট দ্বিতীয় ম্যাচে বাহরাইনের বিপক্ষে লড়বে দল।