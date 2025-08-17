X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
ম্যানইউর মাঠে আর্সেনালের জয়

স্পোর্টস ডেস্ক
১৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৪২আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৫৬
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের নতুন মৌসুমে শুরুতেই ধাক্কা খেলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। গত দুইবারের রানার্স আপ আর্সেনাল ১-০ গোলে তাদের মাঠে জিতেছে।

তুলনামূলক ভালো খেললেও গোলের দেখা না পেয়ে হারতে হয়েছে ম্যানইউকে। ৬২ শতাংশ সময় বল দখলে রেখেছিল তারা। ২২টি শটের মধ্যে ৭টি ছিল লক্ষ্যে। অন্যদিকে আর্সেনাল ৯ শটের মধ্যে তিনটি রাখে লক্ষ্যে।

ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দেওয়া গোল করেন রিকার্দো কালাফিওরি। গোলকিপার আতলাই বায়িন্দিরের ভুলে গোল হজম করে স্বাগতিকরা। ডেকলান রাইসের কর্নারে বল ধরে রাখতে পারেননি তিনি। তার হাত ছুঁয়ে বল যায় কালাফিওরির কাছে। ইতালিয়ান ডিফেন্ডার দূরের পোস্ট থেকে হেডে জাল কাঁপান।

বিস্তারিত আসছে...

/এফএইচএম/
