বাংলাদেশের আরও একটি সাফের মিশন আজ থেকে

ভুটানের থিম্পুতে বুধবার আরও একটি সাফের মঞ্চে আজ মাঠে নামছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল। শিরোপায় চোখ রেখে প্রথম ম্যাচে লাল সবুজ দলের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক ভুটান। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় হবে ম্যাচটি।
চার দলের টুর্নামেন্টে একে অন্যের সঙ্গে দুবার করে লড়াইয়ে নামবেন। শীর্ষ পয়েন্টধারী দল জিতবে শিরোপা।
ভালো কিছু করার প্রত্যয় বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাসের। সংবাদ সম্মেলনে অর্পিতা বলেছেন, ‘আমাদের টিম বেশি দিনের নয়, দেড় মাসের টিম। আমাদের সবাই এত দিন কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমরা চেষ্টা করব ম্যাচ ধরে ধরে খেলার এবং ভালো খেলার। আমাদের এখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে, চেষ্টা করব প্রত্যেক ম্যাচ থেকে শিখতে এবং পরের ম্যাচে সেটা কাজে লাগাতে।’
বাংলাদেশ দলের হেড কোচ মাহবুবুর রহমান লিটু বলেছেন, ‘আমরা আসলে দীর্ঘ দেড় মাস ধরে প্রাকটিস করছি। আমাদের প্রস্তুতি ভালো। তারা দিনকে দিন উন্নতি করেছে। আপনারা জানেন অনূর্ধ্ব-১৫, অনূর্ধ্ব-১৭ উন্নতির জায়গা। এটা আমাদের শেখার প্রক্রিয়া, এখান থেকে আমাদের মেয়েরা অনেক কিছু শিখবে।’
শেখার প্রসঙ্গে লিটু বলেছেন, ‘জানেন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল দিনকে দিন অনেক উন্নতি করছে। আমি বিশ্বাস করি, এখান থেকেও শেখার অনেক জায়গা আছে। এখানে ভালো করার অনেক জায়গা আছে।’
‘ভুটানে বাংলাদেশ দলে সুরভী আকন্দ প্রীতির মতো সিনিয়র দলের খেলোয়াড় আছেন। এ ছাড়া অর্পিতা সর্বশেষ অনূর্ধ্ব-১৬ চ্যাম্পিয়ন দলে ছিলেন। ওই দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় আছেন বর্তমান দলটিতে। ৯ জন একদম নতুন খেলোয়াড়। এখানে আমার শক্তির জায়গা হচ্ছে আক্রমণভাগ। এই জায়গায় গতবারের সেটআপ আছে। আশা করি আমাদের মেয়েরা ভালো করবে।’
দেশের জার্সিতে ভালো করার ফলেই বর্তমান ভুটান নারী লিগে খেলছেন বাংলাদেশের ১৫ ফুটবলার।
ভুটানে লিগ খেলা মেয়েদের প্রসঙ্গে লিটু বলেছেন, ‘এটা আসলেই গর্বের ব্যাপার , প্রথমবারের মতো একসঙ্গে আমাদের ১০-১২ জন নারী ফুটবলার ভুটানে লিগ খেলছে। এটা ওদের জন্য ভালো হবে, সামনের দিনগুলোতে কাজে দেবে এবং ভুটানের আমাদের মেয়েরা অনেক ভালো করছে। সবাই অনেক গোল করছে। আশা করি এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এশিয়ান কাপে ভালো খেলবে।’
তবে নিজেদের ঘরের মাঠের দর্শকদের সামনে জেতার আত্মবিশ্বাস ভুটানের কোচ লবজাং দর্জির কণ্ঠে, ‘আমি বিশ্বাস করি ভুটানে, দর্শকদের উৎসাহ আমাদের দলের জন্য সবসময়ই থাকবে। যে কারণে ঘরের মাঠে খেলা সুবিধাজনক। আর আমরা সব সময় ঘরের মাঠের সুবিধা গ্রহণ করেছি এবং ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়েছি।’