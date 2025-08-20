X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
খেলতে না পেরে অবশ্যই খারাপ লাগছে: জামাল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৩আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৪
অনুশীলনে জামালরা (ছবি: বাফুফে)

বাংলাদেশ দলের নিয়মিত অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া। তবে সাম্প্রতিক সময়ে একাদশে নিয়মিত নন। হাভিয়ের কাবরেরার অধীনে সাইড বেঞ্চে সময় কাটাতে হচ্ছে। নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচে জামালরা ঘাম ঝরাচ্ছেন। নিয়মিত খেলতে না পারার আক্ষেপ আবার ব্যক্ত করলেন তিনি।

ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলনের এক ফাঁকে জামাল অনুশীলনে সবাইকে না পেয়ে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘অবশ্যই এটা একটু প্রভাব ফেলবে। তবে যারা আছে তারা ভালো অনুশীলন করছে। যে ড্রিল আমরা সাধারণত করে থাকি, সেগুলো করতে পারছি না। এখন হচ্ছে ফাইভ এ সাইড, কিন্তু আসল গেম হচ্ছে ১১ জন বনাম ১১ জন। অনূর্ধ্ব-১৯ এর খেলোয়াড়েরা যোগ দিয়েছে, ওদের সঙ্গে আমরা অনুশীলন করবো।’

খেলোয়াড় ছাড়া প্রসঙ্গে জামাল কোনও কথা বলতে চাইলেন না, ‘এটা বসুন্ধরা ও বাফুফের ব্যাপার, আমার না। এছাড়া আমার ক্লাবে কোনও প্রভাব পড়বে না। এখানে অনুশীলন ভালো হচ্ছে। আমি ফিট হয়ে যাবো।’

নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ ও নিজের খেলা নিয়ে জামালের কথা, ‘ইনশাআল্লাহ আমরা জিতবো। এবার আমরা জিততে পারি। যারা আছে, তাদের পারফর্ম করতে হবে। কারা খেলবে, এটা কোচের সিদ্ধান্ত। শেষ ৩ ম্যাচে আমি শুধু এক ম্যাচে খেলেছি। ভুটানের বিপক্ষে একটি অ্যাসিস্ট করেছি। পরের ম্যাচে আমি খেলবো কি না সেটা কোচের সিদ্ধান্ত। তবে খেলতে না পেরে অবশ্যই খারাপ লাগছে। ফুটবলার হিসেবে আমি খেলতে চাই। ফুটবলে এমনটা স্বাভাবিক। সব জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এখানেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, তাই না?’ 

বর্তমান দলে তরুণদের প্রাধান্য। জামাল তাই বলেছেন, ‘স্কোয়াড তো অনেক তরুণ। জাতীয় কোচের সামনে পারফর্ম করার একটা ভালো সুযোগ।’

জামাল ভূঁইয়া
